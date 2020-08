Denunció a la Justicia a un abusador y como no hicieron nada viralizó sus audios: aparecieron más víctimas

La usuaria @uncuartodelibraporfavor de la red social Instagram denunció públicamente pero primero ante la Justicia a un hombre de 31 años, cuyas iniciales son E.F.C, quién le contó como abusó de su sobrina de 10 años.

La joven rosarina que denunció al contador público de la localidad de Valentían Alsina dialogó con minutouno.com y nos contó cómo entró en contacto con este joven y cómo consiguió el estremecedor relato: “Un día me escribió por mensaje privado de Instagram desde una de sus cuentas. Según me dijo, él había sacado mi contacto de un mensaje que yo había dejado en una página de memes”.

“Me pareció muy raro porque él siempre me mandaba audios y le pregunté por qué no tenía fotos en su perfil y estaba tan oculto, y él me decía que tenía problemas familiares y que no se quería exponer. Cuando pude comprobar su identidad, le seguí hablando, pero siempre sus preguntas fueron muy morbosas”, señala la denunciante que quiere preservar su nombre real.

Al consultarle en qué momento comenzó a sospechar de E.F.C, comenta: “Lo que me hizo ruido fue que me preguntó si alguna vez estuve con una persona menor de edad y si me gustaría estar con alguien chico y yo le dije que no. Ante esa pregunta, empecé a tratar de sacarle información y me manda un audio dónde me empieza a contar el abuso”.

En el estremecedor audio se escucha cómo este contador público de 31 años relata cómo comenzó a abusar de su pequeña sobrina.

Con estos audios y la foto real del pedófilo, la usuaria @uncuartodelibraporfavor decide realizar la denuncia ante la Justicia. “La denuncia la hice el 25 de junio en el Centro Territorial de Denuncias de Rosario, porque yo vivo acá, pero con los datos falsos que él me había dado. Yo sabía que eran falsos pero la hice igual porque tenía la foto, los audios y pensé que lo podían investigar a través del IP con el que se conectaba a esa cuenta de Instagram”.

Y agrega: “En el lugar donde hice la denuncia me pidieron que no pierda el contacto y que le saque más información. Puede conseguir su número de teléfono, lo que permitió obtener más datos reales. También asenté la denuncia en Lanús gracias a la ayuda de una abogada, y tengo turno con la fiscalía de Rosario para corregir los datos de la primera denuncia que hice”.

“Yo como ciudadana hice lo que correspondía que era realizar la denuncia ante la Justicia y como no me dieron mucha bola, decidí denunciarlo y viralizar todo”, cuenta la joven.

Luego de sus publicaciones en Instagram, al menos 3 chicas le contaron cómo fueron acosadas -y una de ellas abusada cuando tenía 9 años- por E.F.C a través de esa red.

denuncias

Por cuestiones de seguridad de dicha red social, el posteo realizado por @uncuartodelibra con los audios en donde el pedófilo cuenta sus perversiones fueron dados de baja de forma reiterada.