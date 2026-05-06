Hantavirus en el crucero: así evacuaron a tres pacientes

hantavirus paises bajos

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y Hospitales Universitarios de Ginebra, Suiza confirmaron que el tipo de virus en este brote es el hantavirus Andes, el cual se transmite de persona a persona.

“A fecha de 6 de mayo, hay 8 casos, 3 de los cuales han sido confirmados como hantavirus mediante pruebas de laboratorio”, informaron desde la OMS.

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Respecto al brote, el director general de la OMS sostuvo que, “en esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”.

Autoridades en Suiza indicaron un hombre que a fines de abril había regresado de Sudamérica junto a su esposa y había viajado en el crucero afectado, dio positivo para el virus y ya recibiendo tratamiento. La mujer, que fue aislada, no tiene síntomas de infección.

Mientras tanto, el organismo continúa trabajando con los operadores del barco y autoridades sanitarias para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, y ya se inició el seguimiento tanto para las personas que siguen a bordo como para aquellas que ya desembarcaron.

En este sentido, siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS está trabajando con los países relevantes para apoyar el rastreo internacional de contactos con el objetivo de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

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El hantavirus una enfermedad viral transmitida por roedores - en particular el ratón colilargo - que se contagia a los seres humanos principalmente por inhalación de partículas infectadas que quedan en el aire y surgen de las excreciones del animal, como la orina, saliva o materia fecal.

En el caso del brote del crucero, especialistas coinciden en que puede estar relacionado a la variante Andes, que tiene como característica ser la única que puede transmitirse de persona a persona.

Síntomas del hantavirus

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero luego se agravan. Incluyen:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor muscular y de cabeza.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Dificultad para respirar y tos seca.

En casos graves, insuficiencia respiratoria.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

No existe una vacuna contra el hantavirus, pero la prevención es muy simple:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Mantener limpios y desinfectados los espacios, especialmente galpones y depósitos.

Ventilar lugares cerrados antes de ingresar.

Almacenar alimentos y basura en recipientes herméticos.

Sellar grietas en puertas y paredes para evitar la entrada de ratones.

Usar protección (guantes y barbijo) al limpiar zonas con posible presencia de roedores.