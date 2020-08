Furioso descargo de Guido Pella luego de que su entrenador diera negativo de coronavirus

Todo comenzó cuando el bahiense comenzó a compartir la evolución de su situación con sus seguidores e informaba que todos sus hisopados daban de resultado negativo. Este lunes Pella subió varios videos a sus historias de Instagram y lanzó una bomba: su quinto test volvió a mostrar la ausencia del virus, además, el de su preparador físico, Juan Galván, también fue negativo.

Galván había dado positivo la semana pasada y por eso fueron separados del torneo de tenis en Cincinnati Guido Pella y Hugo Dellien. Y recibieron el apoyo de los jugadores, que demostraron su enojo, incluidos Djokovic, Medvedev y Schwartzman. Ante esta situación, el argentino realizó un duro descargo contra las autoridades.

El descargo de Guido Pella tras conocer el falso positivo de su preparador físico:



"Aca hubo un grave error, gravísimo error y espero que me den las explicaciones que corresponden".



"Hace una semana que estoy encerrado y pretenden que lo esté hasta el 31 de agosto".

"Esta es la cara después de estar una semana encerrado con prácticamente nada de información de parte del torneo y de la ATP. Quiero decirles que di mi quinto negativo tanto como Hugo y José, y ayer a la tarde lo testearon a mi preparador físico y oh casualidad que dio negativo. No sé qué va a pasar ahora, no sé quién se va a hacer cargo y a darnos una solución. Al parecer Titán nunca tuvo el virus", comenzó diciendo Guido.

Y luego agregó: "Hoy recibí un llamado del departamento de salud diciéndome de nuevo que no voy a poder volver a salir de habitación hasta el 31 de agosto. Quiero creer que fue un error y que me lo dijo antes de saber el testo porque Titán había recibido hace bastante tiempo el resultado. Acá hubo un gravísimo error de parte de alguien y ojalá que me puedan dar las explicaciones pertinentes porque lo que he pasado esta semana fue muy difícil".