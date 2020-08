Guido Pella fue habilitado a entrenarse tras el duro descargo en redes sociales

El bahiense compartió la evolución de su situación con sus seguidores e iba informando que todos sus hisopados daban como resultado negativo. Es lunes Pella hizo un fuerte descargo contra las autoridades del torneo porque su quinto testeo volvió a mostrar la ausencia del virus, además, el de su preparador físico también fue negativo.

"Quiero decirles que di mi quinto negativo tanto como Hugo y José, y ayer a la tarde testearon a mi preparador físico y oh casualidad que dio negativo. No sé que va a pasar ahora, no sé quién se va hacer cargo y a darnos una solución. Al parecer Titán nunca tuvo el virus", explicó Guido en los videos publicados.

Después de que las palabras del tenista argentino se viralizaran, las autoridades del torneo de tenis le comunicaron al bahiense que finalmente podrá dejar la habitación del hotel y retomar sus entrenamientos, bajo un estricto cuidado. "Me acaban de habilitar para ir a entrenar, tengo que salir así, con esto, con guantes y 300 millones de cosas más, pero bueno, quería decirles que me habilitaron para entrenar", contó Guido.

Pella

Y luego agregó: "Vamos a ver con que nos encontramos y ojalá que esto sirva para poder llegar un poco mejor al torneo más allá de todo lo que pasó esta semana, gracias por el apoyo de todos".