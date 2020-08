La Provincia pone reparos en el amesetamiento de casos y no prevé nuevas aperturas en el Conurbano

En este contexto, el gobernador Áxel Kicillof volverá a reunirse esta semana con Horacio Rodríguez Larreta para definir en conjunto cómo avanzar en la etapa 11 del aislamiento obligatorio y, tras ello, mantener una nueva cumbre en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández.

La Ciudad avanzará con nuevas aperturas y se habla fuerte de la habilitación a los restaurantes y bares del uso del espacio público para que los consumidores puedan sentarse a tomar o comer algo, pero sin atención del personal. El conocido "take away plus", que de forma autónoma ya implementaron los partidos de San Isidro y Tigre sin que tuvieran el aval del gobierno provincial y menos de Nación, pero tampoco fueron multados.

En el territorio bonaerense la situación será distinta, al menos por una semana más. "Se frenó el crecimiento de casos pero aún están en un nivel muy alto", remarcaron voceros de la cartera sanitaria bonaerense que conduce Daniel Gollán a minutouno.com. En ese sentido, fueron enfáticos: a partir del próximo lunes no habrá cambios en el conurbano bonaerense.

"Tendrían que bajar más los contagios para seguir abriendo la economía y habilitando más actividades", aseguraron. Y lo mismo confiaron voceros de Kicillof: "En el AMBA ya tenemos mucho abierto. Y si bien todo se define día a día con los pedidos que traen los intendentes, por el momento no tenemos pensado nada nuevo, y menos reuniones sociales o la habilitación de mesas afuera".

CASOS AMBA.jpeg

Esta mañana, en declaraciones a C5N, el ministro Gollán sostuvo que "Hay un descenso en la velocidad de casos en el AMBA y un aquietamiento del uso de las camas de terapia intensiva" pero puso especial énfasis en el crecimiento de casos en el interior bonaerense.

"Empiezan a aparecer varias ciudades del interior de la Provincia que no logran apagar sus brotes y se instala la transmisión comunitaria. El interior pasó de tener el 4% del total de los casos al 8% en la actualidad, y esto nos preocupa", señaló Gollán.

DUPLICACION CASOS PROVNCIA.jpeg

No obstante a ello, remarcó que en el Gran Buenos Aires hay un "crecimiento casi neutro de las camas de terapia intensia a razón de 1 por día. Eso es un buen dato, una buena señal, esperamos que siga así, que siga descendiendo, al igual que la duplicación de casos que viene bajando la velocidad. El R no lo tomamos más porque hoy en día estamos descubriendo que hay muchos casos que no se notifican o son asintomáticos entonces no podemos basarnos sólo con los PCR para saber si estamos bajando las infecciones", aclaró el ministro.