Dieron detalles del ataque en un colegio de Santa Fe: "El arma habría entrado en un estuche de guitarra"

Otro de los aspectos que surgió de los testimonios es la confusión inicial entre los estudiantes. “Al principio pensaron que era como una broma, parecía una especie de juego o algo así. Por el hecho de que ellos entraron, escucharon un estallido y pensaban que era una bomba o que ponían algo dentro de los baños, porque por ahí el chiste de los chicos es que se acostumbran a hacer eso. Pero ella no, mi hija, lo que me contaba, que escuchó dos veces, otra vez más, otro disparo, hizo como una tensión y dijo: Chicas, corramos porque esto es un arma’“, recordó.

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Otra madre, Silvana, reforzó la hipótesis sobre el ingreso del arma al señalar: “Los chicos dijeron que llevó el arma camuflada en un estuche de guitarra porque él practicaba guitarra”. También expresó el impacto emocional que dejó el hecho en su familia: “Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa llorando y diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso”.

Mientras avanza la investigación, uno de los elementos que más sorprende es la descripción del agresor por parte de su entorno. Según los testimonios recogidos, se trataría de “un chico muy tranquilo” y sin antecedentes de mala conducta, lo que profundiza el desconcierto sobre lo sucedido. El caso abre interrogantes urgentes sobre los mecanismos de prevención, los controles en instituciones educativas y la contención de los estudiantes.