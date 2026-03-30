Dieron detalles del ataque en un colegio de Santa Fe: "El arma habría entrado en un estuche de guitarra"
El ataque, que se cobró la vida de un joven de 15 años, ocurrió en pleno inicio de la jornada escolar y desató escenas de pánico entre estudiantes y docentes.
Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, tras un trágico episodio ocurrido en la Escuela N°40 Mariano Moreno. En las primeras horas de la mañana, un alumno ingresó armado al establecimiento y efectuó disparos dentro del predio, provocando la muerte de otro estudiante. El hecho, que tuvo lugar cerca de las 7:15, generó escenas de desesperación entre quienes se encontraban en el lugar y derivó en la suspensión inmediata de las clases.
Según los primeros datos confirmados por autoridades locales, el ataque se produjo cuando los alumnos aguardaban el inicio de la jornada en un patio interno. La irrupción del agresor, también estudiante de la institución, tomó por sorpresa a todos y desencadenó una reacción caótica. Muchos jóvenes huyeron corriendo, mientras otros buscaron escapar como pudieron, incluso saltando alambrados o saliendo por ventanas.
En medio de la conmoción, comenzaron a conocerse los relatos de familiares de alumnos que vivieron el episodio desde cerca. María José, madre de una estudiante de cuarto año, aportó un dato clave sobre cómo habría ingresado el arma al colegio. “El relato de los chicos es que entró a la escuela con el arma metida dentro de un estuche de una guitarra”, afirmó en diálogo con C5N.
La mujer también describió el dramático momento que atravesó al enterarse de lo ocurrido. “Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”, relató, evidenciando el nivel de angustia vivido por las familias.
El caos en las inmediaciones del colegio fue inmediato. “En el camino, en mi desesperación, ver la cantidad de chicos, a las dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, agregó María José. Y describió la situación con crudeza: “Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio. Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban una situación de esta magnitud”.
Otro de los aspectos que surgió de los testimonios es la confusión inicial entre los estudiantes. “Al principio pensaron que era como una broma, parecía una especie de juego o algo así. Por el hecho de que ellos entraron, escucharon un estallido y pensaban que era una bomba o que ponían algo dentro de los baños, porque por ahí el chiste de los chicos es que se acostumbran a hacer eso. Pero ella no, mi hija, lo que me contaba, que escuchó dos veces, otra vez más, otro disparo, hizo como una tensión y dijo: Chicas, corramos porque esto es un arma’“, recordó.
Otra madre, Silvana, reforzó la hipótesis sobre el ingreso del arma al señalar: “Los chicos dijeron que llevó el arma camuflada en un estuche de guitarra porque él practicaba guitarra”. También expresó el impacto emocional que dejó el hecho en su familia: “Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa llorando y diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso”.
Mientras avanza la investigación, uno de los elementos que más sorprende es la descripción del agresor por parte de su entorno. Según los testimonios recogidos, se trataría de “un chico muy tranquilo” y sin antecedentes de mala conducta, lo que profundiza el desconcierto sobre lo sucedido. El caso abre interrogantes urgentes sobre los mecanismos de prevención, los controles en instituciones educativas y la contención de los estudiantes.
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