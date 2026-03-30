El relato de una docente sobre el ataque en la escuela de Santa Fe: "Estaba totalmente alienado"

El desconcierto inicial dio paso rápidamente al miedo. Morel detalló que incluso intentaron resguardarse ante la posibilidad de que el atacante ingresara al lugar: “Cerramos la puerta de la sala de profesores y arrinconamos una mesa para que (el atacante) no pasara, porque alguien decía ‘¡viene para acá, viene para acá!’”.

Sobre los primeros minutos, describió: “Una docente lloraba y gritaba ‘¡le está disparando a los chicos!’”, relató, y agregó: “Perdí noción del tiempo”.

alumno colegio Santa Fe

El agresor finalmente fue reducido por dos preceptores, quienes lograron sacarle el arma y retenerlo hasta la llegada de la policía.

Cuando Morel pudo salir de la sala de profesores, lo vio sobre el pasillo: “El nene, porque es un nene, que estaba sentado, desencajado y desarmado”, contó y dio detalles del horror: “Del otro lado había un niño tirado en el piso”. Según describió la docente, el atacante “estaba totalmente alienado, lo sujetaban y su mirada estaba perdida”.

Según contó la docente, el atacante no había mostrado señales previas de violencia: “Muchos lo conocían. Lo llamativo y para analizar es que es un buen alumno. Nunca hubo ningún indicio”, explicó. No obstante, señaló que el adolescente atravesaba algunas situaciones familiares complejas que podrían haber influido en su comportamiento, aunque aclaró que “no a un extremo de estas características”.

Morel analizó además que deberán “pensar en estrategias para trabajar con la comunidad educativa y los jóvenes” debido a que luego del ataque muchos alumnos “están conmocionados, atemorizados, algunos con ataque de pánico”. “Es mucho lo que se va a tener que trabajar como comunicad”, aseguró.

Video: así fue el momento del ataque a tiros dentro de la escuela de Santa Fe

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“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó mas tarde Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.