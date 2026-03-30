Fuerte operativo tras el asesinato en el colegio de Santa Fe: qué dijo el Gobierno de esa provincia
El Gobierno de Santa Fe desplegó a sus ministros para abordar la tragedia y contener a la comunidad después del tiroteo en la escuela.
Luego del estremecedor episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno, las autoridades santafesinas emitieron un primer comunicado. El Gobierno de Santa Fe confirmó el envío de un equipo de acción interministerial al lugar del asesinato para recabar información, coordinar la asistencia médica y tomar medidas urgentes ante el doloroso escenario.
El despliegue de ministros de Santa Fe y la asistencia a las víctimas
A través de un parte oficial, el Estado provincial detalló la magnitud del operativo dispuesto para brindar respuesta en el terreno. En la institución educativa se dispuso la presencia inmediata de figuras clave del gabinete:
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José Goity, ministro de Educación.
Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano.
Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad.
IMPORTANTE: Video: así fue el momento del ataque a tiros dentro de la escuela de Santa Fe
Además, el dispositivo de intervención y contención cuenta con la participación de especialistas en el abordaje de crisis y resguardo de menores. Entre ellos se encuentran Claudia Soria (Atención a la Víctima), Juan Musuruana (Coordinador de Seguridad Pública), Daniela León (Secretaría de Niñez) y Diana Gallo (Secretaría de Territorio del Ministerio de Educación).
El Gobierno provincial remarcó que todas estas tareas se están ejecutando en articulación directa con los efectores de Salud de la región para garantizar la atención de los alumnos heridos y el apoyo necesario para las familias. Se espera que en el transcurso de la mañana las autoridades brinden un encuentro con la prensa para actualizar los detalles de la investigación y las próximas medidas a seguir.
Qué pasó en la escuela de Santa Fe
El horror se desató este lunes cerca de las 7:15 de la mañana, cuando un alumno de 15 años ingresó a la institución educativa armado con una escopeta que llevaba oculta en un estuche de guitarra. El adolescente abrió fuego en el patio interno del establecimiento, provocando la muerte de un estudiante de 13 años y dejando a otros dos menores con heridas de diversa gravedad. La masacre logró ser detenida cuando un preceptor se abalanzó sobre el agresor para quitarle el arma, logrando retenerlo hasta que la policía lo puso bajo arresto.
Luego del estremecedor episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno, las autoridades santafesinas emitieron un primer comunicado oficial. El Gobierno Provincial confirmó el envío de un equipo de acción interministerial a San Cristóbal para recabar información, coordinar la asistencia médica de urgencia y tomar medidas inmediatas ante el doloroso escenario.
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