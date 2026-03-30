Fuerte operativo tras el asesinato en el colegio de Santa Fe: qué dijo el Gobierno de esa provincia

Qué pasó en la escuela de Santa Fe

El horror se desató este lunes cerca de las 7:15 de la mañana, cuando un alumno de 15 años ingresó a la institución educativa armado con una escopeta que llevaba oculta en un estuche de guitarra. El adolescente abrió fuego en el patio interno del establecimiento, provocando la muerte de un estudiante de 13 años y dejando a otros dos menores con heridas de diversa gravedad. La masacre logró ser detenida cuando un preceptor se abalanzó sobre el agresor para quitarle el arma, logrando retenerlo hasta que la policía lo puso bajo arresto.

Luego del estremecedor episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno, las autoridades santafesinas emitieron un primer comunicado oficial. El Gobierno Provincial confirmó el envío de un equipo de acción interministerial a San Cristóbal para recabar información, coordinar la asistencia médica de urgencia y tomar medidas inmediatas ante el doloroso escenario.