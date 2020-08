Una mujer rescató a dos monos tití en Villa Ballester: "Estaban en mal estado y les di lo mejor"

"Estaban en mal estado, les di lo mejor y todo lo que les hacía falta- me dijeron que no había posibilidad de que no se reproduzcan pero en un año y medio tuvieron 3 veces cria. pude presenciar los partos y es algo maravilloso", dijo Susa en diálogo con C5N.

La mujer contó que los animales llegaron a su casa por medio de otra persona que se los dejo y tuvo que buscar información para poder ayudarlos y darle todo los necesario para que vivieran. "Ellos están superbien, me rescataron de la pérdida de mi hijo que fue hace cuatro años y ellos me dieron todo el amor para sobrellevar todo esto. Me ofrecieron plata por ellos, pero no hay que fomentar el comercio de estos animales, no son para jugar", dijo.

Si bien, los monos tití no son originarios de la Argentina, serán llevados a un santuario en Entrerríos especializado para animales exóticos y en vía de extinción."Fue un año y medio de un amor mutuo y compañía excelente pero yo se que su lugar no es este, son animales que necesitan estar en libertad", aseguró Susana.