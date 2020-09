Fernán Quirós, sobre el regreso a clases en la Ciudad: "Vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo"

En el marco del informe que brindaba a la prensa sobre la evolución epidemiológica del distrito en el marco de la pandemia de coronavirus, Quirós señaló que "la situación es demasiado compleja y dolorosa para que la política partidaria sea parte de esto".

En la reunión estarán presentes los ministros de Educación Nicolás Trotta y Soledad Acuña y los titulares de las carteras sanitarias Ginés González García y Quirós. "Vamos a intentar discutir un camino para la ciudad y evaluaremos la situación epidemiológica", resaltó el ministro porteño.

Embed [AHORA] Fernán Quirós y el equipo de salud detallan la última información sobre la situación sanitaria de la Ciudad. https://t.co/w3Zvllw551 — Buenos Aires Ciudad ♂️↔️♀️ (@gcba) September 21, 2020

Por otro lado, el funcionario pidió cautela a niños y adolescentes en los festejos por el Día del Estudiante y de la primavera."Es muy importante que se cuiden para este día especial. Si tienen algún síntoma que no sea lo habitual, hoy no salgas. Si vivís con una persona mayor de 65 años, de riesgo, por favor hoy no es el día para que salgas. Además, como algo simbólico en el día de la Sanidad, para los especialistas que trabajan todo el día", dijo.

El ministro señaló hoy que, "luego de un largo período de estabilidad de entre 1100 y 1330" nuevos casos diarios de coronavirus, en la última semana el distrito registró "un descenso de esos valores" a un rango que va entre 900 y 1100 de promedio por día. "Veremos si esta semana podemos consolidar el descenso de casos", precisó, esperanzado.

Junto al funcionario estuvieron el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni. "Hay un claro descenso de casos en los barrios populares. En los últimos días solo se registraron unos 30 entre todas esas zonas", indicó Battistella.

Sobre las nuevas aperturas en la Ciudad, el Quirós aseguró que "la estrategia de actividades en el espacio público con protocolos y capacidad de control es para disminuir los contagios y disminuir la curva de casos. Al día de hoy, dado que el número de casos es alto, seguimos aumentando actividades en sectores que ya veníamos trabajando y veremos cómo evoluciona", indicó.