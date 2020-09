Internaron a Mauricio Macri: ¿qué es un pólipo intestinal?

El Dr. Guillermo Capuya explicó en C5N que los pólipos en el intestinos en su mayoría suelen ser benignos pero hay que controlarlos porque se pueden volver malignos y hay que extraerlos antes de que se conviertan en cáncer.

"Son formaciones celulares que se agrupan en el intestino y que si se detectan tempranamente se sacan. Se coagula su base y se mandan a analizar, para saber si son benignos o no", sostuvo el doctor.

Se diagnostica de manera sencilla con controles regulares, como son la colonoscopía, o la endoscopía.

"El cáncer de colon es uno de los más fáciles de detectar, pero en la Argentina mata a tanta gente como los accidentes de tránsito", manifestó Capuya.

Ante la consulta sobre lo que se debe hacer ante el diagnóstico de un pólipo, el especialista dijo que: "un pólipo benigno si se lo deja mucho tiempo y no se lo controla con el paso del tiempo se puede convertir en maligno. Se pueden quitar con diferentes técnicas y a veces no es necesario ingresar al quirófano".

"A partir de los 50 años las personas se tienen que hacer una video colonoscopía para prevenir el cáncer", insistió.

Y agregó que: "estos estudios se hacen de manera ambulatoria, pero existen casos en que la persona se interna para hacer la preparación previa al estudio".

Al ser consultado sobre los síntomas que presentan, el doctor Capuya contó que: "Los pólipos en el colon no suelen presentar síntomas. Si el pólipo no es sangrante, es posible que no te enteres que lo tenes sino te realizas un estudio" .

"Si es un pólipo incipiente ningún síntoma, a no ser que sea sangrante. Si el pólipo avanza y no se controla puede traer diarrea, estreñimiento, dolores, sangre que no es visualizable, anemia", sostuvo.

Capuyo expresó que "Cada 10 pacientes, 3 pueden traer pólipos intestinales".