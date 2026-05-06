Córdoba: murió una adolescente de 14 años tras sufrir un ACV en la escuela
La estudiante cursaba el tercer año de secundario y tuvo una descompensación en clase. Intentaron reanimarla en un centro médico cercano.
Una adolescente de 14 años falleció en las últimas horas luego de descompensarse en los baños de su colegio, en un hecho que generó profunda conmoción en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
La joven fue identificada como Emilia Amaya, estudiante de tercer año del nivel secundario en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la esquina de Garibaldi y Víctor Hugo, en el barrio de Banda Norte.
De acuerdo a la información recopilada por medios cordobeses, la adolescente comenzó a sentirse mal durante la jornada escolar. Allí pidió ir al baño para tratar de tomar aire, donde sufrió una descompensación.
Las autoridades del colegio la trasladaron de inmediato a un dispensario situado a pocos metros del lugar. Allí, los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida, según informaron medios locales.
El resultado de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico. En tanto, se aguardan estudios complementarios, cuyos resultados podrían demorar alrededor de un mes.
La causa quedó en manos del fiscal Pablo Jávega. El informe preliminar de la autopsia estableció como causa de muerte un “ACV hemorrágico”, aunque todavía se espera el dictamen completo de la autopsia y otros estudios complementarios.
Dolor en la despedida
Por la tragedia, el colegio decretó dos días de duelo para todos los miembros de la comunidad educativa. Horas más tarde, publicaron en sus redes sociales una dolorosa despedida para Emilia.
"Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban y una luz que no pasará desapercibida. En cada aula quedará su risa, en cada recreo, su presencia, en cada recuerdo, la huella de quien supo ser compañera y amiga", la recordaron.
"Como comunidad educativa -docentes, compañeros y toda la escuela-abrazamos a su familia con profundo dolor y también con el amor que Emilia sembró entre nosotros. Que su memoria sea siempre un susurro suave, una estrella que nos recuerde que hay vidas breves que dejan marcas eternas. Hasta que nos volvamos a encontrar, hermosa Emilia", cerró la carta que tuvo la firma de los directivos y docentes del Instituto.
El posteo también se llenó de los mensajes de amigos y conocidos, que enviaron fuerzas a los familiares.
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