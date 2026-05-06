Córdoba: murió una adolescente de 14 años tras sufrir un ACV en la escuela

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Jávega. El informe preliminar de la autopsia estableció como causa de muerte un “ACV hemorrágico”, aunque todavía se espera el dictamen completo de la autopsia y otros estudios complementarios.

Dolor en la despedida

Por la tragedia, el colegio decretó dos días de duelo para todos los miembros de la comunidad educativa. Horas más tarde, publicaron en sus redes sociales una dolorosa despedida para Emilia.

"Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban y una luz que no pasará desapercibida. En cada aula quedará su risa, en cada recreo, su presencia, en cada recuerdo, la huella de quien supo ser compañera y amiga", la recordaron.

"Como comunidad educativa -docentes, compañeros y toda la escuela-abrazamos a su familia con profundo dolor y también con el amor que Emilia sembró entre nosotros. Que su memoria sea siempre un susurro suave, una estrella que nos recuerde que hay vidas breves que dejan marcas eternas. Hasta que nos volvamos a encontrar, hermosa Emilia", cerró la carta que tuvo la firma de los directivos y docentes del Instituto.

El posteo también se llenó de los mensajes de amigos y conocidos, que enviaron fuerzas a los familiares.