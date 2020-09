Indec anunciará la pobreza y Alberto Fernández abrirá el encuentro de la Pastoral Social

La posibilidad de que este indicador de pobreza dé cuenta de un incremento se refleja en otros índices ya informados con anterioridad por el Indec, como el Producto Bruto Interno (PBI) que al cierre del segundo trimestre del año marcó una caída de 19,1%, mientras que la inflación registró un avance de 42,8% en doce meses, y el índice de salarios se incremento 36,4% en similar período.

La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2019, registró que el 35,4% de los habitantes se encontraba en situación de pobreza. En tanto, el nivel de indigencia se ubicó en el 8%.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales, 3,7 millones no tenían dinero ni siquiera para alimentarse todos los días.

Gabinete económico.jpg Alberto Fernández recibió a su gabinete económico

En tanto que a las 10, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará una reunión de Gabinete Económico de la que participan la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

A las 12, Santiago Cafiero y el ministro Juan Cabandié anunciarán la adjudicación y entrega de equipamiento para tratamiento de residuos sólidos urbanos, "una medida que beneficiará a 55 municipios de 15 provincias", destacaron desde Presidencia.

Participan los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; Tucumán, Juan Manzur, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.