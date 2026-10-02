En la previa a la llegada del papa León XIV, la Iglesia alertó por el aumento de la pobreza en el país
Jorge García Cuerva advirtió que el papa León XIV llegará a "una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta".
A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alertó por el cada vez más deteriorado escenario social con el que se encontrará el Sumo Pontífice durante su visita al país y advirtió sobre la crisis y la fuerza polarización política.
En la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, García Cuerva señaló que León XIV llegará a un país que atraviesa serias dificultades económicas y sociales, además de una fuerte división política. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, afirmó García Cuerva.
Asimismo, el arzobispo porteño también cuestionó los fuertes niveles de confrontación en la sociedad y describió un contexto en el que “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día” .
El arzopispo de la Ciudad de Buenos Aires puso además el foco en la situación de quienes atraviesan mayores dificultades económicas. En ese sentido, señaló que existe un número significativo de personas que viven en situación de pobreza y sostuvo que la crisis argentina no es un fenómeno reciente. Para graficar su percepción, recordó una frase de su abuelo, quien le decía que cuando creciera el país iba a salir adelante. “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató García Cuerva, al referirse a la persistencia de los problemas económicos y sociales.
No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.
García Cuerva ya había señalado previamente que existen profundas diferencias entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei en distintos temas, aunque destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo durante la visita del sumo Pontífice al país. También pidió evitar que el Papa sea ubicado de uno u otro lado de la grieta y planteó que su mensaje debería ser recibido como una convocatoria amplia a la sociedad argentina.
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