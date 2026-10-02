En la previa a la llegada del papa León XIV, la Iglesia alertó por el aumento de la pobreza en el país

El arzopispo de la Ciudad de Buenos Aires puso además el foco en la situación de quienes atraviesan mayores dificultades económicas. En ese sentido, señaló que existe un número significativo de personas que viven en situación de pobreza y sostuvo que la crisis argentina no es un fenómeno reciente. Para graficar su percepción, recordó una frase de su abuelo, quien le decía que cuando creciera el país iba a salir adelante. “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató García Cuerva, al referirse a la persistencia de los problemas económicos y sociales.