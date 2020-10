El proyecto de Economía de Conocimiento obtuvo dictamen en Diputados

El proyecto original fue aprobado por Diputados en junio pasado y luego modificado por el Senado el viernes, por lo que regresó a la Cámara baja para su sanción definitiva con las modificaciones introducidas al texto.



El Frente de Todos consiguió el dictamen que avala los cambios hechos en el Senado con el respaldo de los interbloques Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal, este ultimo con disidencias.



La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.



La principal diferencia entre el texto aprobado por Diputados y el que finalmente tuvo luz verde en el Senado radica fundamentalmente en el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas.



Juntos por el Cambio, que en junio había acompañado la sanción de Diputados, se mostró disconforme con los cambios realizados en la Cámara alta y anticipó su rechazo al dictamen de mayoría y su consecuente votación en contra en la sesión de mañana.





VIDEOCONFERENCIA COMPLETA: H. Cámara de Diputados de la Nación - 6 de octubre de 2020





Cabe recordar que la Ley de Economía del Conocimiento había sido, originalmente, aprobada por el Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri pero la administración de Alberto Fernández suspendió en diciembre su aplicación hasta mandar una nueva iniciativa al parlamento, que es la que se debate actualmente.



Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) señaló: "Cuando se trató este proyecto en Diputados no intervine, porque la ley como venía no me terminaba de dejar satisfecho; porque no diferenciaba empresas grandes de empresas chicas".



"Los cambios que incorpora el Senado vienen en la dirección de lo que a mí me dejaba insatisfecho; porque en el proyecto de Diputados había algo, pero era insuficiente y ahora se contemplan los beneficios a través de un escalonamiento por el tamaño de las empresas", remarcó Heller.



La también oficialista Claudia Bernazza calificó a los cambios realizados por el Senado de "absoluta sensatez ya que benefician al federalismo" y elogió que contemple "algunos cortafuegos para evitar que esta ley permita otro tipo de negocios a través de los beneficios que pretende dar".



Por el lado de Juntos por el Cambio, la radical Karina Banfi dijo que el bloque opositor no puede acompañar este dictamen "por la incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este Gobierno".



"Nosotros nos sentamos en mayo con el ministro –de Desarrollo Productivo, Matías- Kulfas, que nos convocó a la oposición para llegar a un acuerdo en aquel proyecto que había presentado el Gobierno", relató. En ese sentido, agregó: "Así se consiguió por unanimidad la media sanción de Diputados; ahora nos encontramos con que tenemos que revisar y acompañar estas cuestiones que no benefician a un mercado exportador".



A su turno, el mendocino José Ramón, del interbloque Unidad para el Desarrollo, apoyó el proyecto al señalar que "es una postura más política que técnica" ya que "el Senado corrigió una inequidad muy grande y hay que celebrarlo".



"Estamos de acuerdo con que esa falta de igualdades no se profundicen. No nos tenemos que asustar porque haya una ley que dé beneficios en forma escalonada", enfatizó.



Desde el interbloque Federal, el socialista Luis Contigiani, dijo estar de acuerdo con algunos de los cambios hechos por el Seando y en contra de otros: "Intentemos cerrar una idea desde la política democrática para este sector de la economía que es el presente y el futuro del país", resumió.



"No hay grandes intereses entre el bien y el mal. A las empresas chicas hay que hacerlas grandes y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales argentinas", completó.



El proyecto promueve la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear; entre otros rubros.