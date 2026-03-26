Marcela Pagano reveló que Lilia Lemoine "quiso cenar" con su marido: "Tiene cuestiones personales inconclusas"

Para profundizar en el origen del encono, Pagano reveló un episodio desconocido que involucra a su círculo íntimo. Según su relato, Lemoine habría intentado acercarse a su expareja sin éxito.

"Ella en un momento quiso cenar con el padre de mis hijos y no tuvo la fortuna de que le dé cabida", sentenció la legisladora, sugiriendo que el rechazo alimentó el resentimiento actual.

Estas declaraciones exponen la fragilidad del clima interno entre libertarios, donde las rencillas personales parecen ganar terreno sobre la agenda parlamentaria, especialmente en una semana marcada por el "control de daños" que intenta imponer el Ejecutivo ante otros frentes judiciales.