Argentina vs Ecuador por las Eliminatorias: horario, formaciones y TV

La Selección argentina comenzará a desandar este jueves ante Ecuador su actuación en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo probablemente la última clasificación de este tipo que jugará su capitán, Lionel Messi, con la ilusión de llegar a la cita en Asia y volver a ganar el máximo trofeo como sucedió por última vez hace 34 años.



El partido se jugará en el estadio de Boca, desde las 21.30, televisado por la TV Pública y TyC Sports, y a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus. El árbitro será el chileno Roberto Tobar, lo acompañarán sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos; el uruguayo Christian Ferreyra será el cuarto juez y el chileno Cristian Garay junto al "Charrúa" Andrés Cunha estarán a cargo del VAR.



Argentina jugó en La Bombonera en 25 ocasiones, de las cuales ganó 16, empató siete y perdió dos (Francia en 1971 y Alemania en 1977), mientras que por eliminatorias celebró seos partidos con cuatro triunfos y dos empates, aunque cuenta con el negativo antecedente de quedar eliminado allí por Perú en 1969 en la ruta a México 1970.



El equipo de Lionel Scaloni tiene todo como para iniciar de buena forma este eliminatoria ante un Ecuador que es dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, quien debutará en el cargo y volverá a La Bombonera tras haber dirigido a Boca hasta diciembre de 2019.



La Selección argentina, un equipo joven y renovado pero con el talento y el desequilibrio de un maduro Lionel Messi, ya no contará a su lado con aquellos como Javier Mascherano, Lucas Biglia y Gonzalo Higuaín, quienes se alejaron del seleccionado, o el no convocado Angel Di María, quienes estuvieron en las tres finales perdidas en Copa América y Brasil 2014 o la pobre campaña de Rusia 2018.



El ciclo de Lionel Scaloni, iniciado en setiembre de 2018 y que reúne 21 partidos con 12 triunfos (entre ellos el 6-1 a Ecuador en España), cinco empates y cuatro derrotas, trajo aires de renovación con nombre como Emiliano Martínez, Lautaro Martínez (goleador del ciclo con nueve tantos), Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Quarta, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, entre otros.



Además, parece marca registrada el comentario del buen ambiente que reina entre Scaloni y sus dirigidos, un clima cordial y de buen entendimiento que sobre todo se nota en cuanto al deseo con el cual Messi se suma en cada convocatoria tras muchos conflictos alrededor de su continuidad en Barcelona.



En esta ocasión por diversas lesiones a Scaloni se la "cayeron" varios de los citados como Walter Kannemann, Renzo Saravia, Agustín Marchesín, Joaquín Correa, Giovanni Lo Celso, Giovanni Simeone y Juan Musso,



No obstante y más allá del tercer puesto logrado en la Copa América de Brasil, Argentina deberá rendir otro examen con un probable dibujo táctico de 4-3-3, con Messi, Ocampos y Lautaro Martínez como los protagonistas ofensivos.



En el arco es probable que Emiliano Martínez (Aston Villa, de Inglaterra) sea el titular, en tanto que Lucas Martínez Quarta (pasó a Fiorentina de Italia) y Nicolás Otamendi serían los centrales, en tanto que está garantizada la presencia Paredes y De Paul en la zona media, con la posibilidad de que juegue Eduardo Salvio o Marcos Acuña.



En el historial en eliminatorias, jugaron 14 veces, con 8 triunfos argentinos, 2 empates y 4 reveses.