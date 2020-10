Insólito: no le cargaron nafta por ser periodista de C5N

Juan Enrique.mp4





En diálogo con C5N, el economista contó que no es la primera vez que pasa un mal momento y contó que una vez le negaron bajar de su auto para hacer unas compras. "Me dijeron 'dejá de decir pavadas en la tele' y me echaron".

https://twitter.com/C5N/status/1315086287494356996 Discriminación a un periodista de @C5N: El comunicado de YPF después de que se negaran a cargarle nafta a @juanenriqueUBA pic.twitter.com/bKALiQi7Rc — C5N (@C5N) October 11, 2020





Además contó que fueron publicadas fotos de él, se identificó su vehículo y sufre un fuerte repudio en las redes sociales "desde que empecé a defender al peso" en C5N. Juan Enrique radicó una denuncia penal tras estos hechos.