Tití Fernández cruzó al Gobierno de Milei en TVR: "Estamos haciendo chica a la Argentina"
Durante su paso por el programa de C5N, el periodista fue tajante en contra del gobierno de Milei y mostró sin filtro su indignación. Los detalles.
El clásico programa de los sábados por la noche volvió a dejar mucha tela para cortar. El reconocido periodista y comentarista deportivo Tití Fernández estuvo como invitado en los estudios de "TVR", el ciclo que llevan adelante Juan Di Natale y Carolina Papaleo por la pantalla de C5N. Lejos de esquivar los temas de la agenda política actual, el comunicador se prestó a un debate profundo donde analizó con crudeza la delicada situación económica del país y cuestionó con dureza el accionar oficialista frente a los sectores más vulnerables. "Me cuesta creer todo lo que estamos viviendo", reflexionó con evidente preocupación.
Durante la charla, uno de los puntos más álgidos de la noche llegó cuando se pusieron bajo la lupa las repercusiones de la reciente Marcha Federal Universitaria, la cual se llevó a cabo el martes anterior. Fernández aprovechó el espacio para responderle directamente a otro colega del medio por sus polémicas opiniones sobre la movilización estudiantil. Al ver el resumen del programa, el periodista tiró con munición gruesa: "Tenés que ser calígrafo para anotar todo lo que pasó en este informe de 10 minutos. Hay una parte que dice que las universidades públicas le lavan el cerebro al a gente. Milei debe haber estudiado en una universidad pública, ¿no? porque tiene lavado el cerebro".
A medida que avanzaba la entrevista, la indignación del invitado se hacía más notoria ante las imágenes que repasaba la producción del programa. Conmovido por el contexto social, Fernández no ocultó su asombro ante la realidad que atraviesan millones de argentinos y soltó de manera tajante: "Es increíble, todo lo que vimos es increíble".
En ese mismo sentido, el periodista deportivo rescató el valor de aquellos ciudadanos e instituciones que históricamente empujaron el crecimiento de la nación, marcando una clara diferencia con las políticas que se implementan en la actualidad. "Pasaron un montón de personas allí que ayudan a hacer grande a Argentina. Hace dos años y pico que la estamos haciendo chica a la Argentina", disparó sin filtros.
En otro fragmento de la entrevista, Tití Fernández destrozó la gestión del gobierno de Javier Milei, apuntando directo al corazón del relato oficialista y sus prioridades financieras. El periodista cuestionó que se festejen ciertas variables macroeconómicas mientras la calle muestra una realidad completamente opuesta y desesperante para los trabajadores y jubilados.
Para el comunicador, el foco de la discusión está corrido de eje. "Una de las palabras que más se mencionaron en estos dos años es el famoso déficit fiscal, el déficit fiscal lo tienen con la gente, con la gente que no llega a fin de mes, que el 15 se queda sin un mango. Con la gente que empezó a usar hace un año la tarjeta de crédito para comprar cosas y que ya tiene el límite de la tarjeta agotado", detalló describiendo el día a día de la crisis.
Hacia el final del bloque, Fernández expuso la enorme distancia que percibe entre el discurso de la Casa Rosada y las vivencias de la sociedad civil, lamentando la falta de autocrítica del presidente y sus ministros ante el impacto de sus medidas. "Estamos muy mal, loco y vos los escuchas y están haciendo todo bien según ellos", concluyó con amargura, cerrando una de las visitas más picantes del año en el piso de "TVR".
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