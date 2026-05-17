Tití Fernández cruzó al Gobierno de Milei en TVR: "Estamos haciendo chica a la Argentina"

En otro fragmento de la entrevista, Tití Fernández destrozó la gestión del gobierno de Javier Milei, apuntando directo al corazón del relato oficialista y sus prioridades financieras. El periodista cuestionó que se festejen ciertas variables macroeconómicas mientras la calle muestra una realidad completamente opuesta y desesperante para los trabajadores y jubilados.

Para el comunicador, el foco de la discusión está corrido de eje. "Una de las palabras que más se mencionaron en estos dos años es el famoso déficit fiscal, el déficit fiscal lo tienen con la gente, con la gente que no llega a fin de mes, que el 15 se queda sin un mango. Con la gente que empezó a usar hace un año la tarjeta de crédito para comprar cosas y que ya tiene el límite de la tarjeta agotado", detalló describiendo el día a día de la crisis.

Hacia el final del bloque, Fernández expuso la enorme distancia que percibe entre el discurso de la Casa Rosada y las vivencias de la sociedad civil, lamentando la falta de autocrítica del presidente y sus ministros ante el impacto de sus medidas. "Estamos muy mal, loco y vos los escuchas y están haciendo todo bien según ellos", concluyó con amargura, cerrando una de las visitas más picantes del año en el piso de "TVR".