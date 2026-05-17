Tití Fernández pasó por TVR y cruzó a Alejandro Fantino: "Van a tener que rendirle cuentas a la historia"

Para el periodista deportivo, la lectura que se hace desde algunos micrófonos está completamente alejada de la realidad que golpea los hogares argentinos a diario. En ese sentido, hizo hincapié en el deterioro del poder adquisitivo y en las preocupantes maniobras que deben realizar las familias para subsistir en este contexto. "La crisis ya es insostenible: hoy la gente apenas llega al 15 del mes y tiene que tarjetear la comida para poder comer. ¿Qué pasa con la gente que no hace nada? Falta que le toquen un poco el bolsillo. Así no se puede seguir", destacó Fernández sobre el alarmante panorama socioeconómico.