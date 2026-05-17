Tití Fernández pasó por TVR y cruzó a Alejandro Fantino: "Van a tener que rendirle cuentas a la historia"
Durante su última entrevista en el programa de Juan Di Natale, el periodista destrozó al Gobierno y a Fantino. Conocé todos los detalles.
El clásico programa de los sábados por la noche volvió a dejar mucha tela para cortar. El reconocido periodista y comentarista deportivo Tití Fernández estuvo como invitado en los estudios de "TVR", el ciclo que llevan adelante Juan Di Natale y Carolina Papaleo por la pantalla de C5N. Lejos de esquivar los temas de la agenda política actual, el comunicador se prestó a un debate profundo donde analizó con crudeza la delicada situación económica del país y cuestionó con dureza el accionar oficialista frente a los sectores más vulnerables. "Me cuesta creer todo lo que estamos viviendo", reflexionó con evidente preocupación.
Durante la charla, uno de los puntos más álgidos de la noche llegó cuando se pusieron bajo la lupa las repercusiones de la reciente Marcha Federal Universitaria, la cual se llevó a cabo el martes anterior. Fernández aprovechó el espacio para responderle directamente a otro colega del medio por sus polémicas opiniones sobre la movilización estudiantil.
Tití no ocultó su indignación al referirse a los cuestionamientos que surgieron desde ciertos sectores del periodismo hacia la protesta en defensa de la educación pública. Apuntando con los tapones de punta contra su colega, disparó con firmeza: "Fantino dice que se marchó por los 'privilegios'. ¿A qué privilegios se refiere? Muchos colegas le van a tener que rendir cuentas a la historia".
Para el periodista deportivo, la lectura que se hace desde algunos micrófonos está completamente alejada de la realidad que golpea los hogares argentinos a diario. En ese sentido, hizo hincapié en el deterioro del poder adquisitivo y en las preocupantes maniobras que deben realizar las familias para subsistir en este contexto. "La crisis ya es insostenible: hoy la gente apenas llega al 15 del mes y tiene que tarjetear la comida para poder comer. ¿Qué pasa con la gente que no hace nada? Falta que le toquen un poco el bolsillo. Así no se puede seguir", destacó Fernández sobre el alarmante panorama socioeconómico.
En otro pasaje de la emisión de "TVR", el foco de la crítica se trasladó directamente hacia las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y sus constantes cruces con el sector académico y científico de la nación. El invitado apuntó contra las decisiones del Presidente y sembró interrogantes sobre su propia formación. "¿Milei dónde estudió? Se mete con los científicos, que ayudan a hacer grande a la Argentina. Hace dos años y pico que la estamos haciendo pedazos a la Argentina. Vos los escuchás y dicen que están haciendo todo bien", subrayó con notable malestar.
Para cerrar su descargo en la pantalla de C5N, Fernández guardó un último dardo destinado al portavoz oficial del espacio de La Libertad Avanza, cuestionando su rol en las habituales conferencias de prensa y las explicaciones que se brindan desde la Casa Rosada ante las problemáticas cotidianas. Sin vueltas, el periodista sentenció que "Adorni (Manuel) debería esconder la cabeza como el avestruz", concluyendo una participación televisiva que rápidamente se replicó en las redes sociales.
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