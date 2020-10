Alberto Fernández en C5N: "Macri me dijo que 'mueran los que tengan que morir porque era inevitable'"

"Yo no miento. No mentir me ha traído problemas. El que ha mentido varias veces es Mauricio Macri", lanzó Alberto Fernández en diálogo con Alejandro Bercovich en el programa "Brotes Verdes" de C5N.

Alberto Fernández se dirigió a Mauricio Macri mirando a cámara a y espetó: "Dejaste un desastre en la Argentina.

Cuando le consultaron sobre que el líder del Pro dijo que no sabe para qué sirvió el aislamiento por la pandemia de coronavirus, pidió "que recuerdes que la cuarentena nos permitió levantar un sistema de salud que vos destruiste; la cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste. Tenés un problema de amnesia severo".

Sobre su antecesor, a quien venció en primera vuelta frustrando su intento de reelección, el Presidente afirmó esta noche que es "asombroso" lo que dijo sobre una supuesta "persecución" en su contra, y dijo que eso "es lo que nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos".

Recordó que meses atrás Mauricio Macri "me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez" que avance o no con una causa.

MARCHAS OPOSITORAS

"Hay una actitud de la derecha en el mundo muy parecida a la que tenemos aquí" que "tiende a protagonizar modelos de reclamos parecidos y que son una clara exacerbación del odio", dijo Alberto Fernández en C5N.

