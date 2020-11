El médico de Diego Maradona dio detalles de su estado de salud

"Diego está mucho mejor que ayer y con muchas ganas de irse. La noche la pasó bien y estuvimos bromeando. Yo quiero que se quede un día más. Está anémico y todavía lo noto deshidratado, así que hay que corregirle eso", señaló Luque, que agregó: "Él está bien de ánimo; la idea es mejorarlo todo lo que se pueda. Estuvo caminando dentro de la clínica. Uno tiene un objetivo mucho más alto y lo vamos a seguir buscando. Tiene que tener un tratamiento a largo plazo".

"El objetivo mío es que se quede hasta mañana. Pero él tiene autonomía y se quiere ir. Si el paciente está conciente, él lo puede decidir", comentó el especialista, que explicó que el tratamiento llevará un tiempo: "Es un tratamiento a largo plazo y que se hará de forma ambulatoria. Pero puede trabajar cuando quiera".

Leopoldo Luque.jpg Leopoldo Luque

En relación al cuadro general, Luque insistió que “está bien de ánimo" y explicó los pasos a seguir: “El tratamiento que le vamos a hacer ahora puntualmente es resolver una parte clínica que lo hacía a él estar muy débil, cansado, pinchado, caminar mal, etc. Las anemias son multifactoriales. Una de las causas es la alimentación. Tiene ese bypass gástrico que hace que no absorba bien el hierro y es más propenso. Todos tenemos planes y después cada uno ejecuta como puede. Está caminando cada vez mejor. Pero uno siempre tiene un objetivo mucho más alto, que lo vamos a seguir buscando. La idea es hidratarlo bien, compensarlo bien y ver un laboratorio donde repunta el hematocrito, el hemograma mejor y en base a es ir viendo”.

El médico aclaró además que la decisión de internarlo fue porque eso da la posibilidad de agilizar todos los estudios pensados y la intención es que permanezca allí la mayor cantidad de tiempo para solucionar sus problemas “lo mejor que se pueda”.

"Diego es como se lo ve en la tele. A veces quiere verme y a veces no. Y ahora no me quería ver. Entonces ahora hicimos esto para tener un monitoreo aún mayor. Si quiere, puede ir a trabajar ahora, pero acá está controlado. No es una internación por algo puntual, es una decisión para un paciente tan particular".

El médico de Diego contó que la internación también le servirá para “ajustar” la medicación y dio detalles de cómo vivió este tiempo en la clínica: “Recién cuando llegué estaba mirando un partido de tenis. Le dije de ir a caminar un poquito y fuimos al hall. Estábamos charlando”.