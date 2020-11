Más de la mitad de la población quiere que se legalice el aborto

Fueron las mujeres, los más jóvenes - entre 18 y 29 años- y las personas sin hijos quienes en su mayoría apoyaron la legalización.

legalización del aborto

Si bien el 76% indicó no vivir una situación personal de aborto, el 60% respondió conocer a alguien cercano que sí tuvo que pasar por el procedimiento. Este porcentaje se dio en gran parte en encuestados adultos mayores.

Al ser consultados sobre qué harían si, en el caso de las mujeres, quedaran embarazadas ahora de manera no deseada, o en el caso de los hombres le ocurriera a su pareja, el 47% respondió que tendría al bebé, el 31% que preferiría abortar, el 18% que no sabe y el 4% que lo daría en adopción. Del 47% que respondió que tendría al bebé pese al embarazo no deseado, el 55% eran hombres. En cuanto a las edades, en su mayoría eran encuestados de entre 30 y 59 años.

legalizacion del aborto encuesta.jpg

Con respecto a la cantidad de abortos que se producirían si se legalizara, el 56% respondió que cree que seguirá habiendo la misma, el 29% consideró que aumentarán los casos y solo el 15% que disminuirán.

Por el contrario, al responder si creían que si el aborto fuera legal disminuiría la mortalidad de mujeres, el 64% consideró que sí, mientras que el 26% respondió que no. De este porcentaje, el 35% de quienes respondieron eran hombres.

Al momento de responder si consideraban que había vida en un embrión, el 59% de los encuestados dijo que sí, el 29% que no y el 12% que no sabía. En ese marco, al ser consultados si consideraban que el embrión era una persona, el 53% respondió que no, mientras que el 38% consideró que sí.

legalizacion del aborto encuesta 2.jpg

El estudio completo de la UBA sobre la legalización del aborto