Junio empieza con un nuevo feriado: los motivos y a quiénes beneficia
Mientras muchos arrancarán el mes con su rutina habitual, un grupo de trabajadores tendrá un día adicional de descanso gracias a una jornada no laborable.
Los feriados y un nuevo fin de semana largo volverán a ser protagonistas para un grupo de trabajadores que, antes de que finalice el mes, tendrá la posibilidad de disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Gracias a este beneficio, muchas personas podrán organizar una escapada corta, visitar distintos destinos del país o simplemente aprovechar estos feriados para desconectarse de la rutina y recuperar energías.
Cuándo será el feriado de junio
https://www.minutouno.com/lifestyle/los-detalles-el-siguiente-feriado-nacional-argentina-n6282373Aunque muchos esperan la llegada de los próximos feriados nacionales, en esta oportunidad el beneficio alcanzará únicamente a quienes residen en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que contará con una jornada especial de descanso durante los primeros días de junio.
El motivo de este feriado provincial está vinculado al Día de la Provincia, una fecha que se celebra cada 1 de junio para recordar un hecho clave en la historia fueguina: la jura de la Constitución de Tierra del Fuego en 1991. A partir de esta conmemoración, las autoridades establecieron una jornada de descanso para los habitantes del distrito.
De esta manera, los fueguinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, una oportunidad ideal para realizar actividades recreativas, viajar por la región o simplemente hacer una pausa en medio de una época del año marcada por las bajas temperaturas y el cierre de la temporada turística de verano.
Además, la disposición establece un cese de actividades en la administración pública, por lo que las dependencias estatales permanecerán sin atención. En tanto, para el sector privado se trata de una jornada no laborable, lo que significa que cada empresa podrá definir si sus trabajadores prestarán servicios o si se sumarán al día de descanso.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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