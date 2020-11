Masivo repudio al tuit de Los Pumas con el frío homenaje a Diego Maradona y reivindicación a Pichot

https://twitter.com/lospumas/status/1332611229609824256 La camiseta argentina perdió a uno de sus principales representantes y hoy era imposible no pensar en él.#DiegoEterno#VamosArgentina pic.twitter.com/bg12HH6D2l — Los Pumas (@lospumas) November 28, 2020

La situación causó revuelo en Twitter y trajo el recuerdo de la amistad de Diego Maradona con Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas quien el miércoles, tras conocerse la noticia de la muerte del genio del fútbol mundial, posteó una foto juntos abrazados y un sentido tuit. Para cientos de argentinos, con "Ficha" el homenaje hubiera sido más acorde a la estatuya del "Diez".

https://twitter.com/AP9_/status/1331639390834143238 Siempre estuviste cerca sin pedir nada a cambio. Te voy a extrañar. Chau diego, hasta pronto — Agustín Pichot (@AP9_) November 25, 2020

"La camiseta argentina perdió a uno de sus principales representantes y hoy era imposible no pensar en él", posteó la cuenta oficial de la selección de rugby. La frase dista de lo que siente el mundo del deporte no sólo argentino sino mundial y por la apatía no dudaron en liquidarlos los usuarios de Twitter.

https://twitter.com/kumbresita/status/1332760563814969352 Acá les dejo un tutorial:

1- Hacer una camiseta con el nombre de Diego.

2-Hacer 15 camisetas con el nombre de Diego.

3-Ser agradecido con el rival cuando homenajea a TU GENTE.

Usen los colores de algún paraíso fiscal. Anímense. Es lo que les gustaría. La C&B les queda grande pic.twitter.com/9Mlq7Ec2N8 — EMI (@kumbresita) November 28, 2020

https://twitter.com/roja_ave/status/1332712711298408450 Por algo ustedes están en el discurso del pro para que no le cobren un %2 de impuesto a los super ricos en pandemia y Maradona es esto: https://t.co/UAQbckslIu — ElAveRoja en casa (@roja_ave) November 28, 2020

https://twitter.com/agusiucciv/status/1332740316999409670 esa cinta aislante de último minuto es tal cual cuando nos olvidamos la cinta de capitán e improvisamos esto, son una vergüenza pic.twitter.com/d2z5iLubU4 — Agustina (@agusiucciv) November 28, 2020

https://twitter.com/DanielLopezlh/status/1332750857541181442 Donde se encuentre, seguro estuvo de pie alentandolos como lo hizo siempre alrededor del mundo.

La ingratitud de los @lospumas es de baja estofa. pic.twitter.com/nnxLWCR13n — Lic. Daniel López (@DanielLopezlh) November 28, 2020

https://twitter.com/diegommadrid/status/1332691472269910018 Me quedo toda la vida con esta forma de defender el himno, llorones de cartón pic.twitter.com/lThgBc4TA3 — Diego Ciudad donde gananos la final del mundo (@diegommadrid) November 28, 2020

https://twitter.com/chechu____/status/1332735539754258433 Los All Blacks fueron más Argentinos que los mismísimo Pumas.. Nunca nos vamos a olvidar que no le rindieron un homenaje al mejor del mundo.. bien merecido el 38 a 0 pic.twitter.com/WIv92qNT0n — Chechu Balmaceda (@chechu____) November 28, 2020

https://twitter.com/juani_videla/status/1332757545912512513 Esperaba un gran Homenaje de los Pumas y nada de los All Blacks... pero la cosa fue al revés... hasta un brasileño lo homenajeó más que Uds ... Flojísimo lo de hoy muchachos...flojísimo pic.twitter.com/svisYGswdy — Juan (@juani_videla) November 28, 2020

https://twitter.com/ELeloutre/status/1332706189520592898 "Espero que Tony Benavidez se esté mandando un tuitazo en este momento..." eso piensan los tres chetos abrazados, mientras otra vez los @AllBlacks les rompen el OGT otra vez... pic.twitter.com/3C7C5s9zF4 — Eugenia Leloutre (@ELeloutre) November 28, 2020

https://twitter.com/GFS96382897/status/1332769095826157572 Homenajearon a sus sponsors pic.twitter.com/kZB23QFFN6 — G F S (@GFS96382897) November 28, 2020