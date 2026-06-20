Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao del Mundial 2026 de la FIFA
Las opciones oficiales para ver a Ecuador vs. Curazao en el Mundial 2026 por internet, evitando plataformas ilegales como Magis TV y Pelota Libre.
El Arrowhead Stadium será el escenario de un partido decisivo para el futuro de Ecuador y Curazao en la Copa Mundial 2026. "La Tri" llega golpeada tras caer 1-0 en su debut ante Costa de Marfil, un resultado que la obliga a conseguir los tres puntos para evitar quedar al borde de la eliminación en la fase de grupos.
Por su parte, Curazao, la nación más pequeña en clasificar a un Mundial en toda la historia, busca recuperarse del durísimo 7-1 sufrido ante Alemania en su estreno absoluto.
Mientras los sudamericanos intentan hacer valer su experiencia internacional para encaminar el grupo, el combinado caribeño apelará a la solidez y efectividad que mostró en las Eliminatorias de CONCACAF para dar el golpe y mantener vivo su sueño mundialista.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por y DSports, además de la plataforma Paramount+.
Formaciones de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré. DT: Dick Advocaat.
Cómo ver en vivo Ecuador y Curazao sin Magis TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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