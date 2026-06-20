Quién es Eloy Room, el arquero de Curazao figura contra Ecuador que tiene una camiseta de Lionel Messi
El arquero de Curazao, Eloy Room, se convirtió en la gran muralla frente a Ecuador. Conocé su historia y el especial vínculo con Lionel Messi.
Ecuador se encontró con una barrera infranqueable en su duelo del Mundial 2026. Todos los intentos ofensivos de la Tri fueron detenidos por el imponente Eloy Room, el guardameta rival que se transformó rápidamente en el indiscutido villano para los intereses del equipo sudamericano.
La extensa trayectoria de la muralla de Curazao
El arquero de 37 años nació en los Países Bajos, pero forjó una fuerte identidad caribeña. Con su imponente altura de 1,90 metros, construyó una destacada carrera en Europa defendiendo los colores del Vitesse y el PSV Eindhoven, para luego dar el salto a Estados Unidos, donde actualmente defiende el arco del Miami FC.
Sus reflejos felinos y notable agilidad le permitieron sostener el cero frente al constante asedio del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece. Debutó internacionalmente en 2015 y, junto a Leandro Bacuna, ostenta el inmenso orgullo de ser el jugador con más presencias en la historia de su selección, siendo una pieza fundamental para concretar la inédita clasificación al actual torneo.
El día que Eloy Room se llevó la camiseta de Lionel Messi
Más allá de su gran protagonismo en esta Copa del Mundo, el portero guarda un recuerdo imborrable con la Selección Argentina. En marzo de 2023, durante un encuentro amistoso en el que la Albiceleste goleó por 7 a 0 a su país, fue testigo directo de una verdadera exhibición.
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A pesar de sufrir los siete tantos en su propia valla, el arquero aprovechó la inmejorable oportunidad tras el pitazo final y logró llevarse la codiciada casaca número 10 de Lionel Messi. Aquella noche tuvo un condimento espectacular, ya que el astro rosarino superó la barrera de los 100 goles internacionales, convirtiendo esa remera en un auténtico trofeo para el guardameta.
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