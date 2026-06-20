Quién es Eloy Room: el arquero de Curazao figura contra Ecuador que tiene una camiseta de Lionel Messi

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A pesar de sufrir los siete tantos en su propia valla, el arquero aprovechó la inmejorable oportunidad tras el pitazo final y logró llevarse la codiciada casaca número 10 de Lionel Messi. Aquella noche tuvo un condimento espectacular, ya que el astro rosarino superó la barrera de los 100 goles internacionales, convirtiendo esa remera en un auténtico trofeo para el guardameta.