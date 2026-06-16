Juicio por la muerte de Diego Maradona: el jefe de enfermeros complicó al equipo médico con un dato clave

Asimismo, describió cómo funcionaba el esquema de atención en la vivienda del barrio San Andrés y, según explicó, el enfermero Ricardo Almirón lograba controlar los signos vitales de Maradona durante su turno, mientras que la enfermera Dahiana Madrid no podía hacerlo de manera regular porque el exfutbolista se negaba a recibir controles. De acuerdo con su relato, esa situación provocó que durante buena parte de cada jornada no existiera un monitoreo efectivo de su estado de salud.

Otro de los ejes de su declaración fue la acusación sobre una supuesta manipulación de las planillas de enfermería tras la muerte de Maradona. Perroni negó de manera categórica haber alterado documentación médica y aseguró que fue la propia Madrid quien completó los registros correspondientes al día del fallecimiento.

El coordinador de enfermeros también hizo referencia al impacto personal que tuvo la causa judicial. Entre lágrimas, contó que sufrió situaciones de hostigamiento, que debió cambiar a sus hijos de escuela y que su madre falleció meses después, afectada por la exposición pública derivada del caso.

La audiencia estuvo marcada por un clima de tensión entre las partes. Antes de responder preguntas, Perroni pidió disculpas al tribunal por el episodio ocurrido en la audiencia anterior, cuando se quebró emocionalmente y protagonizó un fuerte cruce con abogados de la querella.

Su testimonio continuará siendo analizado por el tribunal en una causa que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria tras haber sido operado por un hematoma subdural.