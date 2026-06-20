Estremecedor: el video del choque en Panamericana que causó la muerte de una nena
Cámaras de seguridad captaron el momento le el cual el Renault Captura impacta desde atrás al Volkswagen Gol, provocando el fallecimiento de una nena de dos años.
Como ya se informó, una nena de dos años murió cerca de las seis de la mañana de este sábado en un choque ocurrido en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Se trata de Aiona Toloza, quien viajaba con su madre, Camila Martínez, de 27 años, que fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad, y su padre, Juan Manuel Toloza, de la misma edad, que sufrió heridas leves y fue derivado al Hospital de Pacheco.
El hecho ocurrió cuando un Volkswagen Gol conducido por Toloza habría tenido un desperfecto mecánico, se detuvo sobre el segundo carril rápido, en medio de la calzada, y fue embestido violentamente desde atrás por un Renault Captur, causando el fallecimiento de la menor y heridas de consideración en sus progenitores.
Además, Gustavo González Zapata, de 49 años, quien iba al volante del Renault, fue derivado al Hospital de Pacheco por precaución. Otro vehículo, un Chevrolet Meriva, también estuvo involucrado en el accidente.
Tras la intervención de la Comisaría 5° de El Talar, el caso quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de El Talar, a cargo de Karina Bianchi, quien por estas horas analiza las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la Panamericana.
En el video se puede apreciar cómo el Renault Captur se dirige con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires por el segundo carril rápido e impacta violentamente y desde atrás al Volswagen Gol, que se encuentra detenido en el mismo carril, causando la tragedia.
“Acceso Norte kilómetro 31 sentido a ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos, dos heridos, un óbito”, indicaba poco después la empresa concesionaria, Autopistas del Sol, en sus redes sociales sobre el siniestro..
Además, informó que el tránsito estuvo desviado hacia la colectora mientras se esperaba a los peritos; pidió circular con precaución, incluso sentido a Provincia, ya que varios vehículos aminoraron la velocidad para observar lo ocurrido.
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