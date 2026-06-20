Estremecedor: el video del choque en Panamericana que causó la muerte de una nena

Tras la intervención de la Comisaría 5° de El Talar, el caso quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de El Talar, a cargo de Karina Bianchi, quien por estas horas analiza las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la Panamericana.

En el video se puede apreciar cómo el Renault Captur se dirige con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires por el segundo carril rápido e impacta violentamente y desde atrás al Volswagen Gol, que se encuentra detenido en el mismo carril, causando la tragedia.

“Acceso Norte kilómetro 31 sentido a ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos, dos heridos, un óbito”, indicaba poco después la empresa concesionaria, Autopistas del Sol, en sus redes sociales sobre el siniestro..

Además, informó que el tránsito estuvo desviado hacia la colectora mientras se esperaba a los peritos; pidió circular con precaución, incluso sentido a Provincia, ya que varios vehículos aminoraron la velocidad para observar lo ocurrido.

video choque panamericana El video del trágico accidente en la Panamericana.