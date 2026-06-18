"Diego no resistió": la muerte de Maradona y el respeto de los medios profesionales ante el dolor popular

La histórica cobertura en minutouno.com

En la redacción de nuestro portal, el impacto emocional y periodístico fue absoluto. Se convocó de urgencia a todo el equipo para llevar adelante una transmisión sin precedentes que duró casi 48 horas sin parar. En un contexto sumamente adverso por las restricciones de la pandemia, el ritmo fue vertiginoso: en apenas una hora se llegaron a producir 35 contenidos diferentes en la primera hora para abarcar cada arista del luto nacional.