"Diego no resistió": la muerte de Maradona y el respeto de los medios profesionales ante el dolor popular
El doloroso anuncio de la muerte de Maradona marcó un hito. Cómo fue la histórica cobertura en la redacción, el rol de la televisión y el respeto ante todo.
El 25 de noviembre de 2020 el mundo entero se detuvo por completo al confirmarse la muerte de Maradona. En medio de la dolorosa pandemia, la noticia sacudió a todos. Sin embargo, dar a conocer una tragedia de esta magnitud requirió de una inmensa responsabilidad profesional, donde la primicia quedó en un absoluto segundo plano.
La histórica cobertura en minutouno.com
En la redacción de nuestro portal, el impacto emocional y periodístico fue absoluto. Se convocó de urgencia a todo el equipo para llevar adelante una transmisión sin precedentes que duró casi 48 horas sin parar. En un contexto sumamente adverso por las restricciones de la pandemia, el ritmo fue vertiginoso: en apenas una hora se llegaron a producir 35 contenidos diferentes en la primera hora para abarcar cada arista del luto nacional.
A pesar de la vorágine informativa que reinaba en las redes, la decisión editorial fue inquebrantable. Tardamos mucho en dar la noticia de manera oficial y, tras extremar los chequeos, finalmente la publicamos en conjunto con los colegas de C5N. La premisa que guio la jornada fue clara: la muerte nunca es una primicia, y muchísimo menos cuando se trata de alguien tan entrañable y querido por el pueblo.
La seriedad en los medios tradicionales y la televisión
El tratamiento de la información en las grandes cadenas deportivas y canales de noticias reflejó el estupor de un país entero. Las caras de los conductores en la pantalla chica evidenciaron el peso histórico de lo que estaban comunicando, en medio del llanto y la incredulidad.
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El dolor en ESPN: El conductor Sebastián "Pollo" Vignolo tuvo que interrumpir la dinámica habitual de su programa al mediodía. Conmocionado y con la voz quebrada, debió lidiar en vivo con los primeros rumores fatales que llegaban desde Tigre.
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La angustia en TyC Sports: Por su parte, Diego Díaz debió afrontar la durísima y pesada tarea de ponerle palabras al trágico desenlace, en un estudio de televisión donde el silencio abrumador y la tristeza eran los verdaderos protagonistas de la tarde.
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La confirmación en C5N: Daniela Ballester fue la encargada de transmitir el impacto definitivo a la audiencia de la señal de noticias. Manteniendo un inmenso profesionalismo y respeto, comunicó el adiós al ídolo en uno de los momentos periodísticos más difíciles de la época contemporánea.
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