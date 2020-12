Estados Unidos: una trabajadora de la salud que recibió la vacuna de Pfizer sufrió una reacción alérgica grave

Un vocero de Pfizer, en diálogo con The New York Times , Dijo: “Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgicas graves, pero estamos trabajando activamente con las autoridades de salud locales para evaluar el caso”.

También destacó el compromiso de la empresa con el análisis de cada uno de los reportes que sugieran reacciones alérgicas graves después de la vacunación.

En tanto, el representante de la farmacéutica afirmó que la trabajadora de la salud afectada no había sufrido anteriormente reacciones a ningún medicamento, aunque se desconoce si padecía alergia.

Según trascendió, la mujer manifestó síntomas antes de que pasaran 10 minutos luego de haber recibido la inyección.

Los voluntarios que se presentaron al ensayo clínico de Pfizer, que sumaron 44.000 personas, eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas oa componentes del inmunizante contra el coronavirus.

En general, la prueba no encontró problemas de seguridad graves. No obstante, tanto organismos reguladores como la propia compañía continúan monitoreando los casos adversos tras la vacunación.