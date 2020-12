La declaración del padre del conductor acusado de matar al nene de 4 años en Flores

Según indicó, el jueves 17 de diciembre Ricardo Papadopulos lo llamó y le dijo llorando: “Tuve un accidente ”. El Golf GTI blanco con el capó abollado quedó estacionado en un garaje de Ciudadela tal como se ven en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Rubén declaró ante la jueza Patricia Guinchandut que él no era quien conducía auto y que no tenia conocimiento sobre dónde está su hijo: "Mi hijo se comunicó conmigo después de haber estacionado el auto. Me dijo llorando que había tenido un accidente. No se le entendía bien y se cortó la comunicación. Después no tuve más contacto con él", sostuvo.

“Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad gitana las noticias corren rápido. Me asusté mucho. Salí de mi casa y fui a lo de un familiar, por eso no me encontraron cuando me fueron a buscar", declaró Papadopulos padre.

papadopulos Rubén Papadopulos, padre de Ricardo, titular del auto involucrado en el accidente de Flores

Un abogado le recomendó que se entregara, pero el hombre lo hizo dos días después y alegó que: “estaba desesperado y muy angustiado, por eso tardé en entregarme".

El jueves 17 de diciembre Débora Inés Agosti, de 45 años, y su hijo Isaac de 4, cruzaban la avenida Directorio, a la altura de San Pedrito, cuando fueron embestidos por el Volkswagen Golf GTI blanco. El nene murió a los pocos minutos del impacto.

Tras entregarse, Rubén Papadopulos permanece detenido en la alcaidía 14 de Recoleta y le levantaron la incomunicación.