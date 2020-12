Lucila Crexell, también considerada indecisa, vota a favor del aborto legal

La legisladora contó que ha “reflexionado profundamente”, y explicó: “No cambié mis creencias personales sobre lo que pienso sobre el aborto. Cambié el enfoque. El aborto clandestino es una causa clandestina que mata. Es un tema de entera complejidad y que afecta a todos los argentinos”.

“El aborto no es la solución, pero no es la única solución para resolver los embarazos no deseados ni las problemáticas relacionadas. Los abortos no deberían existir, pero los abortos existen. Fracasó la estrategia punitiva que castigó injustamente a varias mujeres”, señaló Crexell.

En este marco, la senadora por Neuquén recordó que “desde el 2018 nada cambió” ya que “las mujeres continuaron abortando, muchas en condiciones de soledad, ocultamiento e inseguridad”.

Luego, la legisladora enumeró las razones por las que “estamos ante una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de justicia social”, y señaló: “No me es indiferente el drama del aborto clandestino que provoca muertes y criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad”.

En este marco, Crexell consideró que, de salir la ley, “no le cambia nada a los que se oponen, pero sí a aquellas personas de nuestra sociedad que necesitan que el estado las visibilice y las asista”, sentenció que “negar los abortos que hay en el país es una situación de hipocresía “, y afirmó: “Voy a acompañar este proyecto de ley”.