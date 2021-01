Desde el Gobierno aseguran que no se está pensando en suspender la temporada de verano

"La idea nuestra no es cerrar la temporada, pero sí seguir insistiendo con la responsabilidad individual y cuando ésta no alcanza o no llega, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar", señaló el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, durante una recorrida por el partido bonaerense de Villa Gesell, en la Costa Atlántica.

Embed Trabajamos mucho para tener temporada, fundamental para iniciar la reactivación de nuestras economías regionales.



Tenemos que ser más responsables que nunca para poder seguir disfrutando el #verano. https://t.co/zKBaYwO346 — Matías Lammens (@MatiasLammens) January 4, 2021

Sin embargo, el funcionario aclaró que se barajó restricciones "para aquellos lugares donde no se cumplen los protocolos o donde no hay una presencia fuerte del Estado que permita que no se den estas situaciones que vimos en los últimos días".

Lammens afirmó: "si seguimos cuidándonos, va a haber temporada hasta marzo".

Además, reflexionó que, "en alguna medida, hay una actitud desafiante de una parte de la sociedad" que no respeta las medidas sanitarias ni la responsabilidad individual responsable.

"El virus no tiene ideología, no es quién está a favor y quién está en contra, y, cuando se repasa lo que sucede en todo el mundo, por ejemplo en Europa, todos están en una situación muy complicada y todos han tomado medidas de restricción extrema", añadió.