Todos los deportes que practicó Carlos Menem

A pesar todo eso, el riojano era reconocido por su faceta deportista. Menem de destacó en tenis, básquet, fútbol y tenis de mesa. También hizo boxeo y aprendió a jugar al golf. Corrió carreras de automóviles, piloteó aviones y acompañó al campeón de motonáutica.

Esta afinidad por el ejercicio, hacía que cada evento solidario organizado por todos los dirigentes del deporte, ya sean partidos benéficos o actividades solidarias provocaban que convoquen al ex mandatario.

Otra cosa que se recuerda, era su relación con Diego Maradona. Dos días antes del debut de la Argentina en el Mundial de Italia, Menem le entregó a Maradona el pasaporte de embajador deportivo itinerante.

Luego de que la Selección Argentina perdiera por 1-0 ante Alemania, fue recibida por Carlos en la Casa Rosada. El 8 de agosto de 1990 en el estadio de la Sociedad Alemana de Villa Ballester, el Mundial de Básquetbol regresaba a la Argentina, tras cuatro décadas.

Otro recordado momento durante su gestión fue la organización de los Juegos Panamericanos de 1995, en Mar del Plata. Por otro lado, otra de sus pasiones era el automovilismo y el rally. De hecho, en 1984 participó del Rally de la República Argentina, una fecha que era parte del calendario nacional, sudamericano e internacional y que se desarrolló por primera vez en Córdoba.

Pero su ilusión más grande había sido postular a la Argentina como candidata a organizar Los Juegos Olímpicos 2004. "La Argentina tiene un 95% de posibilidades, no me queda ninguna duda. Así lo hemos avizorado en nuestros contactos durante los últimos días", había comentado el ex mandatario minutos antes de conocerse el resultado de la votación del Comité Olímpico Internacional, que no fue el esperado.