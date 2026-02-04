Ola de calor y cortes de luz: más de 10 mil usuarios sin servicio en el AMBA
El suministro eléctrico se interrumpió en once barrios porteños y ocho localidades del AMBA. Los afectados por cortes de luz llegaron a 17.000 en la madrugada.
En medio de la intensa ola de calor que afecta a la región, miles de vecinos enfrentan la jornada con cortes de luz. Este miércoles, más de 10 mil usuarios permanecen sin suministro eléctrico en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según un informe de la empresa EDESUR, se registran un total de 11.453 usuarios sin luz entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La situación fue aún más compleja durante la madrugada de este miércoles, cuando el número de afectados superó los 17.000 usuarios.
Los barrios afectados por cortes de luz
En la Ciudad de Buenos Aires, los cortes impactan en los barrios de Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires las interrupciones del servicio se localizan en Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.
Estas fallas en el suministro se repiten durante el verano debido al incremento sostenido de la demanda energética, lo que genera presión sobre la infraestructura de distribución. Esto suele derivar en averías en transformadores y líneas de media y baja tensión, provocando cortes que pueden extenderse por varias horas.
Ante este escenario, crecen los reclamos ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por las demoras en la restitución del servicio y la falta de inversiones.
