Cortes de luz: cómo reclamar al ENRE los reintegros por falta de servicio

Si estás sin luz ahora

Si en este momento el usuario se encuentra sin suministro, no debe pedir resarcimiento aún, sino completar el formulario específico de "falta de suministro" para informar la urgencia. (LINK)

image Cómo reclamar por los cortes de luz en el ENRE

Corte de luz prolongado

Destinado a quienes sufrieron una interrupción del servicio que se extendió en el tiempo (LINK)

Cortes reiterados

Para aquellos usuarios que padecieron múltiples interrupciones del servicio en un período determinado. (LINK)

Para avanzar con la gestión, se debe ingresar a la sección de "Formularios en línea" del ENRE y seleccionar la opción correspondiente a la problemática sufrida.