MinutoUno

Cortes de luz: cómo reclamar al ENRE los reintegros por falta de servicio

Sociedad

Los usuarios pueden exigir un resarcimiento por cortes de luz prolongados o reiterados. El requisito excluyente para iniciar gestiones y los formularios online.

Cortes de luz

Cortes de luz

Ante los cortes de luz, los usuarios tienen derecho a reclamar un resarcimiento económico. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispone de canales específicos para gestionar compensaciones tanto por cortes prolongados como por cortes reiterados del servicio de energía.

El trámite se realiza a través de formularios en línea, pero existe una condición fundamental antes de acudir al organismo regulador: el usuario debe haber realizado primero el reclamo ante la empresa distribuidora (Edenor o Edesur).

IMPORTANTE: Usuario de EDESUR logró un reintegro de $400.000 y se hizo viral

El requisito clave para cobrar el reintegro

Para iniciar la solicitud de resarcimiento, es obligatorio tener a mano el número de reclamo otorgado por la distribuidora por la falta de suministro eléctrico. Desde el organismo advierten que, sin este número, el trámite para percibir el resarcimiento es inviable.

Existe una única excepción a esta regla: los usuarios de EDENOR radicados en las islas del Delta del Paraná, quienes están exentos de este requisito según lo establece la Resolución ENRE Nº 149/2025.

Qué formulario completar para reclamar por cortes de luz

El sistema de gestión de reclamos diferencia tres situaciones distintas, cada una con su propio formulario:

Si estás sin luz ahora

Si en este momento el usuario se encuentra sin suministro, no debe pedir resarcimiento aún, sino completar el formulario específico de "falta de suministro" para informar la urgencia. (LINK)

image
Cómo reclamar por los cortes de luz en el ENRE

Cómo reclamar por los cortes de luz en el ENRE

Corte de luz prolongado

Destinado a quienes sufrieron una interrupción del servicio que se extendió en el tiempo (LINK)

image

Cortes reiterados

Para aquellos usuarios que padecieron múltiples interrupciones del servicio en un período determinado. (LINK)

image

Para avanzar con la gestión, se debe ingresar a la sección de "Formularios en línea" del ENRE y seleccionar la opción correspondiente a la problemática sufrida.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas