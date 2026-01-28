Cortes de luz: cómo reclamar al ENRE los reintegros por falta de servicio
Los usuarios pueden exigir un resarcimiento por cortes de luz prolongados o reiterados. El requisito excluyente para iniciar gestiones y los formularios online.
Ante los cortes de luz, los usuarios tienen derecho a reclamar un resarcimiento económico. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispone de canales específicos para gestionar compensaciones tanto por cortes prolongados como por cortes reiterados del servicio de energía.
El trámite se realiza a través de formularios en línea, pero existe una condición fundamental antes de acudir al organismo regulador: el usuario debe haber realizado primero el reclamo ante la empresa distribuidora (Edenor o Edesur).
IMPORTANTE: Usuario de EDESUR logró un reintegro de $400.000 y se hizo viral
El requisito clave para cobrar el reintegro
Para iniciar la solicitud de resarcimiento, es obligatorio tener a mano el número de reclamo otorgado por la distribuidora por la falta de suministro eléctrico. Desde el organismo advierten que, sin este número, el trámite para percibir el resarcimiento es inviable.
Existe una única excepción a esta regla: los usuarios de EDENOR radicados en las islas del Delta del Paraná, quienes están exentos de este requisito según lo establece la Resolución ENRE Nº 149/2025.
Qué formulario completar para reclamar por cortes de luz
El sistema de gestión de reclamos diferencia tres situaciones distintas, cada una con su propio formulario:
Si estás sin luz ahora
Si en este momento el usuario se encuentra sin suministro, no debe pedir resarcimiento aún, sino completar el formulario específico de "falta de suministro" para informar la urgencia. (LINK)
Corte de luz prolongado
Destinado a quienes sufrieron una interrupción del servicio que se extendió en el tiempo (LINK)
Cortes reiterados
Para aquellos usuarios que padecieron múltiples interrupciones del servicio en un período determinado. (LINK)
Para avanzar con la gestión, se debe ingresar a la sección de "Formularios en línea" del ENRE y seleccionar la opción correspondiente a la problemática sufrida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario