Usuario de EDESUR logró un reintegro de $400.000 y se hizo viral

Una vez verificado que no se trate de un corte programado, el usuario puede reclamar tanto por la restitución del servicio como por una bonificación. En este sentido, existen dos tipos de cortes de luz:

• Corte prolongado: cuando las interrupciones del servicio se extienden 15 horas seguidas o más.

• Corte reiterado: por cuatro o más interrupciones registradas en un mismo mes calendario.

A la hora de iniciar el reclamo de bonificación por corte prolongado o por cortes reiterados ante el ENRE, debe presentarse el número de reclamo que se realizó en el momento de la falta del servicio ante Edesur o Edenor por falta de suministro eléctrico.

El trámite para la bonificación no se puede hacer sin el número de reclamo que da la distribuidora.

Corte de luz: qué datos se necesitan para hacer el reclamo ante en ENRE

• Número de identificación según la distribuidora: Edesur tiene un número de cliente, mientras que Edenor tiene número de cuenta.

• Número de reclamo ante la distribuidora.

• Fecha/s y hora/s de inicio y de finalización de la/s deficiencia/s y/o del/los corte/s registrado/s.

• Tu domicilio (entre qué calles, localidad, barrio, partido, código postal).

• Domicilio donde querés que el ENRE remita las comunicaciones relativas a tu reclamo.

Cómo hacer el reclamo por cortes de luz ante el ENRE

Para reclamar por falta de suministro se debe completar este formulario.

Para reclamar bonificación por corte prolongado o cortes reiterados, se debe completar este formulario. En la opción "Seleccioná el tipo de reclamo a realizar", elegir por "Corte prolongado" o "Corte reiterado".

Por teléfono: llamando a la línea gratuita 0800 333 3000 o 0800 345 6000, todos los días, las 24 horas, y seguí los pasos indicados por el sistema de atención interactiva.

Personalmente y con turno: en Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00.