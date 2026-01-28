Usuario de EDESUR logró un reintegro de $400.000 y se hizo viral
Clientes de Edenor y Edesur pueden reclamar ante las empresas y el ENRE por un corte prolongado o reiterado con un simple trámite.
Un usuario de Edesur logró una bonificación por más de 400.000 pesos por los cortes de luz tras hacer el reclamo ante la empresa de distribución de energía eléctrica y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El trámite es gratuito, online y debe realizarse mientras dura la interrupción.
“Edesur este mes me devolvió 400 lucas por los cortes y los reclamos realizados. Hagan los reclamos a la empresa y después manden al ENRE también para que les apliquen la bonificación”, publicó el usuario Blog del Contador el miércoles, donde compartió una imagen con el desglose de su factura donde figura el reintegro por $414.801,81. La devolución permitió que el total a pagar sea de cero pesos, quedando incluso saldo a favor para la siguiente facturación.
Otra usuaria también consiguió una importante bonificación la cual le permitió abonar la totalidad de los gastos de la factura de este mes, con un saldo a favor de casi 100.000 pesos para el siguiente.
Cómo pedir una bonificación por cortes de luz
Los usuarios de Edenor y Edesur tienen la posibilidad de reclama por falta de suministro eléctrico. El trámite por el corte de luz debe hacerse mientras dure la interrupción, tanto a la empresa como al ENRE.
Antes de reclamar por falta de suministro, es necesario asegurarse de que no se trate de un corte programado. Tanto Edenor como Edesur deben notificar con al menos 48 horas de antelación si realizarán una interrupción del servicio por alguna obra planificada. Esto se puede corroborar en los sitios webs de ambas empresas.
Una vez verificado que no se trate de un corte programado, el usuario puede reclamar tanto por la restitución del servicio como por una bonificación. En este sentido, existen dos tipos de cortes de luz:
• Corte prolongado: cuando las interrupciones del servicio se extienden 15 horas seguidas o más.
• Corte reiterado: por cuatro o más interrupciones registradas en un mismo mes calendario.
A la hora de iniciar el reclamo de bonificación por corte prolongado o por cortes reiterados ante el ENRE, debe presentarse el número de reclamo que se realizó en el momento de la falta del servicio ante Edesur o Edenor por falta de suministro eléctrico.
El trámite para la bonificación no se puede hacer sin el número de reclamo que da la distribuidora.
Corte de luz: qué datos se necesitan para hacer el reclamo ante en ENRE
• Número de identificación según la distribuidora: Edesur tiene un número de cliente, mientras que Edenor tiene número de cuenta.
• Número de reclamo ante la distribuidora.
• Fecha/s y hora/s de inicio y de finalización de la/s deficiencia/s y/o del/los corte/s registrado/s.
• Tu domicilio (entre qué calles, localidad, barrio, partido, código postal).
• Domicilio donde querés que el ENRE remita las comunicaciones relativas a tu reclamo.
Cómo hacer el reclamo por cortes de luz ante el ENRE
Para reclamar por falta de suministro se debe completar este formulario.
Para reclamar bonificación por corte prolongado o cortes reiterados, se debe completar este formulario. En la opción "Seleccioná el tipo de reclamo a realizar", elegir por "Corte prolongado" o "Corte reiterado".
Por teléfono: llamando a la línea gratuita 0800 333 3000 o 0800 345 6000, todos los días, las 24 horas, y seguí los pasos indicados por el sistema de atención interactiva.
Personalmente y con turno: en Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00.
