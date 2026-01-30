Tormentas intensas azotan Mendoza: inundaciones, caída de árboles y cortes de energía
La provincia cuyana está bajo alerta por tormentas: naranja para el sábado y amarilla para el domingo, lo que implica que miles de mendocinos seguirán sufriendo el fenómeno que este viernes produjo serios inconvenientes.
Al menos hasta el sábado, la mayor parte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta naranja por tormentas intensas y este viernes se produjeron las primeras precipitaciones con caída de granizo que afectaron especialmente al Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Este del territorio.
Calles anegadas, árboles y postes caídos y cortes del servicio eléctrico complicaron a los mendocinos; uno de los casos más graves ocurrió en el canal Cacique Guaymallén, que se desbordó en varias zonas, anegando calles y arrastrando consigo vehículos estacionados y que circulaban por la vía pública.
Blanco Encalada, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú fueron otras localidades afectadas por el fenómeno meteorológico, así como Las Heras y el departamento de Junín, entre otras muchas ciudades y poblaciones mendocinas.
En un primer balance realizado por Defensa Civil de la provincia, se contabilizaron al menos 28 intervenciones en el área metropolitana y el Este provincial, un número que iría en aumento en próximos reportes.
De acuerdo a lo publicado en medios locales, en Godoy Cruz, sector Las Compuertas, se realizó el salvataje preventivo de cuatro menores, con intervención de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, sin personas lesionadas.
Cómo sigue el clima en Mendoza
Como ya se advirtió, buena parte de la provincia de Mendoza sigue este sábado con alerta naranja por tormentas y otras áreas con nivel amarillo, anticipando un escenario de marcada inestabilidad, con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.
En cuanto al domingo, todo el Norte mendocino y la zona cordillerana siguen bajo alerta amarilla por tormentas intensas, lo que implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
