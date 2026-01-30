MinutoUno

Tormentas intensas azotan Mendoza: inundaciones, caída de árboles y cortes de energía

Sociedad

La provincia cuyana está bajo alerta por tormentas: naranja para el sábado y amarilla para el domingo, lo que implica que miles de mendocinos seguirán sufriendo el fenómeno que este viernes produjo serios inconvenientes.

Tormentas intensas azotan Mendoza: inundaciones, caída de árboles y cortes de energía

Al menos hasta el sábado, la mayor parte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta naranja por tormentas intensas y este viernes se produjeron las primeras precipitaciones con caída de granizo que afectaron especialmente al Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Este del territorio.

Calles anegadas, árboles y postes caídos y cortes del servicio eléctrico complicaron a los mendocinos; uno de los casos más graves ocurrió en el canal Cacique Guaymallén, que se desbordó en varias zonas, anegando calles y arrastrando consigo vehículos estacionados y que circulaban por la vía pública.

Blanco Encalada, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú fueron otras localidades afectadas por el fenómeno meteorológico, así como Las Heras y el departamento de Junín, entre otras muchas ciudades y poblaciones mendocinas.

inundaciones mendoza

En un primer balance realizado por Defensa Civil de la provincia, se contabilizaron al menos 28 intervenciones en el área metropolitana y el Este provincial, un número que iría en aumento en próximos reportes.

De acuerdo a lo publicado en medios locales, en Godoy Cruz, sector Las Compuertas, se realizó el salvataje preventivo de cuatro menores, con intervención de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, sin personas lesionadas.

Cómo sigue el clima en Mendoza

Como ya se advirtió, buena parte de la provincia de Mendoza sigue este sábado con alerta naranja por tormentas y otras áreas con nivel amarillo, anticipando un escenario de marcada inestabilidad, con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

inundacion mendoza

En cuanto al domingo, todo el Norte mendocino y la zona cordillerana siguen bajo alerta amarilla por tormentas intensas, lo que implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas