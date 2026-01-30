Tormentas intensas azotan Mendoza: inundaciones, caída de árboles y cortes de energía

Cómo sigue el clima en Mendoza

Como ya se advirtió, buena parte de la provincia de Mendoza sigue este sábado con alerta naranja por tormentas y otras áreas con nivel amarillo, anticipando un escenario de marcada inestabilidad, con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

inundacion mendoza

En cuanto al domingo, todo el Norte mendocino y la zona cordillerana siguen bajo alerta amarilla por tormentas intensas, lo que implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).