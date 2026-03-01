Papelón: el Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo ninguneando a la AFA y a Chiqui Tapia
El canciller Pablo Quirno confirmó la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, pero omitió por completo el rol clave de Chiqui Tapia y la AFA.
Tras la histórica noticia que conmovió al país, el Gobierno nacional se pronunció oficialmente sobre el rescate de Nahuel Gallo. Sin embargo, el mensaje publicado por el canciller generó una fuerte polémica al ignorar por completo la participación de la Asociación del Fútbol Argentino en las gestiones.
El comunicado de Cancillería que omitió a la AFA
A través de su cuenta en la red social X, Pablo Quirno emitió un extenso texto institucional para confirmar formalmente que el Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, que llevaba desaparecido desde el 8 de diciembre de 2024, "ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela".
Lo más llamativo de la publicación fue la lista de reconocimientos oficiales. La Cancillería destacó la labor de múltiples actores, pero excluyó tajantemente la intervención directa de la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia:
Aliados internacionales: El ministro le dio un rol protagónico a las potencias extranjeras, destacando "el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana" y del "Gobierno de los Estados Unidos de América".
Organismos de DD.HH.: A su vez, resaltó la intervención de la ONG Foro Penal, afirmando que su accionar "ha resultado fundamental".
El sugestivo "anonimato": Lejos de validar las declaraciones de la AFA, Quirno agradeció a "tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato", diluyendo el mérito que la federación de fútbol se había adjudicado públicamente.
El reclamo de Venezuela por otro detenido
En el mismo mensaje difundido pasadas las 19 horas, el funcionario reafirmó su postura crítica frente a la administración caribeña y advirtió que "la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos".
Para concluir, el canciller sumó presión al tablero internacional y exigió "la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".
