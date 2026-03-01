Jorge Rial reveló por qué casi se cae la liberación de Nahuel Gallo: "Lo que el Gobierno no pudo"
El periodista de C5N dio detalles del conflicto con la Justicia argentina que tuvo que sortear la AFA para negociar la repatriación del gendarme.
El periodista Jorge Rial sacudió el escenario político y judicial este domingo con una revelación explosiva sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo, cargando tintas contra la Justicia, luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmara la repatriación.
A través de sus redes sociales, el conductor de C5N denunció que la misión humanitaria estuvo al borde del fracaso debido a una decisión del juez federal Diego Amarante, quien le prohibió la salida del país a Claudio "Chiqui" Tapia a pesar de conocer los motivos del viaje.
Según detalló Rial en su cuenta de X (antes Twitter), el presidente de la AFA había dejado en claro ante la Justicia que su traslado a Caracas tenía como fin único concretar la liberación de Gallo, quien llevaba 448 días detenido.
"La liberación de Nahuel Gallo estuvo a punto de fracasar por el juez Diego Amarante. Cuando @tapiachiqui pidió permiso para viajar a Venezuela dejó en claro que esta era la razón humanitaria", afirmó el periodista, señalando que la negativa judicial provocó que el gobierno venezolano amagara con dar marcha atrás en el acuerdo.
Una negociación que sobrevivió al bloqueo
A pesar del obstáculo judicial que impidió que el máximo referente del fútbol argentino estuviera presente en la entrega, Rial destacó que la gestión logró sobreponerse. "Por suerte la negociación siguió igual y lograron lo que el gobierno argentino no pudo", sentenció el periodista, subrayando la paradoja de que una entidad deportiva lograra destrabar un conflicto diplomático que permanecía bloqueado por las vías oficiales en este marzo de 2026.
Finalmente, el operativo se completó con el prosecretario Luciano Nakis y el secretario de Protocolo Fernando Isla Casares como custodios del gendarme, subsanando el vacío que dejó la ausencia de Tapia por orden del juez Amarante.
