Jorge Rial reveló por qué casi se cae la liberación de Nahuel Gallo: "Lo que el Gobierno no pudo"

Una negociación que sobrevivió al bloqueo

A pesar del obstáculo judicial que impidió que el máximo referente del fútbol argentino estuviera presente en la entrega, Rial destacó que la gestión logró sobreponerse. "Por suerte la negociación siguió igual y lograron lo que el gobierno argentino no pudo", sentenció el periodista, subrayando la paradoja de que una entidad deportiva lograra destrabar un conflicto diplomático que permanecía bloqueado por las vías oficiales en este marzo de 2026.

Finalmente, el operativo se completó con el prosecretario Luciano Nakis y el secretario de Protocolo Fernando Isla Casares como custodios del gendarme, subsanando el vacío que dejó la ausencia de Tapia por orden del juez Amarante.