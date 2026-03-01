La reacción del arco político luego de que la AFA lograra la liberación de Nahuel Gallo y no el Gobierno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/morenoparalavic/status/2028237082288632255&partner=&hide_thread=false Que nerviosos y desconcertados están los “gorilas” mediáticos por la excelente gestión de la AFA por la liberación de Nahuel Gallo. https://t.co/IT5Gtb6XPi — Guillermo Moreno (@morenoparalavic) March 1, 2026

Según anunció el organismo presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, hubo contactos con la federación venezolana, quien enlazó a la AFA con representantes del gobierno liderado por Rodríguez, con el objetivo de garantizar el traslado del gendarme.

En un comunicado, la AFA expresó "nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".

Y agregaron: "Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

Junto con el comunicado compartieron la primera imagen que se hizo pública de Gallo luego de su liberación, que tiene como epicentro al propio gendarme, con el cabello rapado, junto con dos importantes dirigentes de la AFA y cercanos a Tapia. A la izquierda el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis; y a la derecha el director de relaciones institucionales de la entidad, Fernando Isla Cáceres.