La reacción del arco político luego de que la AFA lograra la liberación de Nahuel Gallo y no el Gobierno
Tras la liberación de Gallo, gracias a la intervención de la AFA, el gobierno de Javier Milei se sumió en el mutismo. La perplejidad de los libertarios en las redes.
En medio del fuerte enfrentamiento que el gobierno de Javier Milei mantiene con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este domingo, y por gestiones del organismo rector del fútbol argentino, fue liberado en Venezuela luego de más de 450 días el gendarme Nahuel Gallo.
La perplejidad por la liberación atravesó a todo el arco político y dejó en ridículo a la Casa Rosada que no logró avanzar un solo paso para lograr la liberación mientras que fue la AFA la que lo logró.
Esta perplejidad quedó bien reflejada en el tuit del referente libertario Ramiro Marra. "No entiendo nada", sintetizó Marra el sentir de todo el espacio libertario. Y completó: "Empiezo a sospechar que estamos en una matrix...".
Por su parte Guillermo Moreno felicitó a la AFA.
Para luego chicanear a los voceros paraoficiales del gobierno de Milei. "Que nerviosos y desconcertados están los 'gorilas' mediáticos por la excelente gestión de la AFA por la liberación de Nahuel Gallo", escribió.
Según anunció el organismo presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, hubo contactos con la federación venezolana, quien enlazó a la AFA con representantes del gobierno liderado por Rodríguez, con el objetivo de garantizar el traslado del gendarme.
En un comunicado, la AFA expresó "nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".
Y agregaron: "Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".
Junto con el comunicado compartieron la primera imagen que se hizo pública de Gallo luego de su liberación, que tiene como epicentro al propio gendarme, con el cabello rapado, junto con dos importantes dirigentes de la AFA y cercanos a Tapia. A la izquierda el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis; y a la derecha el director de relaciones institucionales de la entidad, Fernando Isla Cáceres.
