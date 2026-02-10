Paro nacional de transporte contra la reforma laboral: qué pasa con colectivos, trenes y subtes este miércoles
Te contamos qué servicios se verán interrumpidos por el paro nacional de transporte y cuáles funcionan normal.
Este miércoles 11 de febrero, los gremios agrupados en la CATT realizarán una medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral. El paro nacional de transporte comenzará a las 13 horas y afectará la circulación en el AMBA, aunque no todos los sindicatos adhieren al cese de actividades. Conocé el cronograma servicio por servicio.
La protesta incluirá una movilización al Congreso y paralizará áreas clave como la actividad portuaria y marítima. Sin embargo, la división entre los distintos sindicatos generó dudas sobre cómo regresarán los trabajadores a sus hogares.
Epígrafe: El paro nacional de transporte afectará a los subtes pero no a los colectivos.
A qué hora empieza el paro de colectivos
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no sumarse a la medida de fuerza nacional convocada por la CATT. Por lo tanto, los colectivos funcionarán con su cronograma habitual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante todo el día.
Sin embargo, el gremio advirtió que podrían registrarse medidas de fuerza aisladas en el interior del país, no por la reforma laboral, sino por demoras en los pagos de salarios a los choferes de distintas provincias.
¿Hay paro de subte este miércoles?
Sí. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados) confirmó su adhesión total al reclamo. En consecuencia, todas las líneas de subte y el Premetro interrumpirán su servicio a partir de las 13 horas.
La medida se mantendrá durante la movilización al Congreso, dejando sin servicio a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde.
¿Hay paro de trenes este miércoles?
Según el detalle de los gremios que adhieren a la medida (como Aeronavegantes, APLA, SOMU y Viales), los sindicatos ferroviarios no figuran en la lista de servicios que suspenderán actividades este 11 de febrero. Por ende, los trenes deberían circular con normalidad, salvo que La Fraternidad o la Unión Ferroviaria comuniquen una medida de último momento.
Lo que sí está confirmado es la cancelación de vuelos por el paro de pilotos y tripulantes de cabina, además del cese de actividades en los puertos y astilleros.
