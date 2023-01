Bauti Lena, Grego Rossello y Santi Maratea se despidieron de Santiago Vázquez

Sin dudas, la más emotiva fue la de su mejor amigo Bautista, con quien también eran compañeros en El Canasto:





"Mi siamés.. así nos decíamos, llegamos a ser tan amigos, tan hermanos que nos empezamos a llamar siameses. Porque? Porque tuve la suerte de en este último año no despegarme de vos más de un día! A todos lados juntos hermano y así será! Porque se que me vas a acompañar toda la vida! Un ser humilde, generoso, bueno, caballero, sabio, emprendedor, luchador y sobre todo SOÑADOR! Nos quedaron tantos sueños que cumplir amigo! Cada paso que siga dando lo voy a hacer con un empujoncito tuyo y lo sé! Y voy a recordarte SIEMPRE con ALEGRIA y una SONRISA porque sé que vos querrías eso! Mis únicos pensamientos y recuerdos son felices, se me pinta una sonrisa y cae una lagrima cada vez que te pienso! Que más que decirte que GRACIAS! Tu palabra por excelencia! GRACIAS por este último año con tantas risas y tanto amor! Siempre conmigo siamés! Te amo".





Grego, por su parte, también expresó su tristeza con una carta un tanto más extensa en la que cuenta cómo fue la primera vez que hablaron y cómo el trabajo de Santiago influyó en su carrera.



"No llegamos a ser muy amigos pero eso es lo increíble que tenía Santiago. Que trataba a todo el mundo con una buena onda y una simpleza como si fueras su mejor amigo. Siempre alegre y motivador me reí en todas las reuniones que tuve con él y me bancó en muchas decisiones que me costaron tomar! Me enteré tarde ayer de esta noticia espantosa y me agarro un nudo en el pecho que no tuve en toda mi vida. Y ahí me di cuenta de lo mucho que me importaba este chabon y de lo horrible que es la muerte", indicó.

Y agregó: "Todo mi apoyo a su familia que todos sabemos que son buena gente y que tanto me han apoyado a mí [...]Que Santiago descanse en paz. Me dijo mucha gente se aprende algo de todo esto pero a mí me cuesta un huevo, la gente joven y buena no se tiene que morir carajo! Que mierda todo".