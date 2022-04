Se cayó un invitado de Podemos Hablar y ya está el reemplazo

Los invitados del sábado 9 de abril de 2022

Pese a que no tiene competencia fuerte enfrente, porque la vuelta de Mirtha Legrand o de su nieta, Juana Viale, sigue en veremos porque los números a El Trece no le dieron y Nacho Viale, hombre ligado al macrismo, no quiere ceder, para este sábado tendrá invitados fuertes de verdad.

Y entre los invitados confirmados estaba María Becerra, luego de su participación en los Grammys, pero finalmente la cantante no podrá estar y será reemplazada por la influencer Belu Lucios.

Para esta ocasión Andy eligió dos actores que siempre dicen algo, que no tienen el cassette puesto, que suelen poner el cuerpo a sus opiniones, como son los casos de Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

Y para la cuestión mediática o chimentera, la invitada elegida es Mica Vicciconte