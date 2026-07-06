Telefe patea el tablero y vuelve un viejo conductor para competir con Mirtha Legrand
El exitoso ciclo PH Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff regresará muy pronto a la pantalla de Telefe para competir por el rating de los fines de semana.
Vuelve PH Podemos Hablar. El reconocido conductor Andy Kusnetzoff se prepara para el gran regreso a la pantalla chica. Su exitoso formato de entrevistas y debate buscará consolidarse nuevamente como un referente absoluto dentro de Telefe, estrenando su esperada nueva temporada con grandes invitados para pelear mano a mano la audiencia.
Cómo será la nueva temporada de Andy Kusnetzoff
Con una propuesta totalmente renovada, pero manteniendo intacta la esencia que lo convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia, el programa volverá a ser el punto de encuentro indiscutido de las figuras más destacadas del ámbito político, deportivo, cultural y artístico de nuestro país, apuntando a competir de lleno con Mirtha Legrand.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó el Decreto 274/2024 y jubilados cobrarán $2.770.941,08 para cumplir con la Ley de Movilidad
El emblemático ciclo, caracterizado históricamente por el intercambio genuino, las anécdotas sorprendentes y la profundidad en las historias de vida, promete nuevas entregas para el fin de semana. Según adelantaron, la actualidad y la emoción volverán a ser las grandes protagonistas de cada velada de Televisión.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario