Telefe patea el tablero y vuelve un viejo conductor para competir con Mirtha Legrand

Cómo será la nueva temporada de Andy Kusnetzoff

Con una propuesta totalmente renovada, pero manteniendo intacta la esencia que lo convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia, el programa volverá a ser el punto de encuentro indiscutido de las figuras más destacadas del ámbito político, deportivo, cultural y artístico de nuestro país, apuntando a competir de lleno con Mirtha Legrand.