29 años del crimen de José Luis Cabezas: un caso que dejó huella
Se cumplen 29 años del fotoperiodista que fue asesinado por sicarios contratados por el empresario Alfredo Yabrán.
Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, cuando regresaba de una fiesta en la casa del empresario Oscar Andreani. Después de meses de investigación, se comprobó que el crimen fue perpetrado por una banda que respondía a las órdenes de Alfredo Yabrán, accionista mayoritario de la empresa postal OCA y propietario de firmas dedicadas a transporte, logística y seguridad, un poderoso hombre de negocios.
Yabrán, que había contratado para su aparato de seguridad a expolicías exonerados de la bonaerense y a represores de la última dictadura, había pasado a ser un nombre conocido, y Cabezas le puso rostro a esa figura que hasta entonces era desconocida. Lo retrató caminando en la playa junto a su esposa, y esa foto fue tapa de la edición de Noticias del 3 de marzo de 1996.
Finalmente, en 2000, Yabrán, dueño de OCA, se suicidó antes de ser arrestado. Sin embargo, la justicia argentina continuó investigando y procesando a otros involucrados en el asesinato, como a la banda de "Los Horneros", un grupo de delincuentes de La Plata, conformado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga.
Este domingo, y como cada 25 de enero, familiares, amigos y colegas recuerdan a Cabezas y alzan la bandera de lucha, llevando a cabo diversos encuentros y manteniendo en pie su labor como reportero gráfico y periodista.
La muerte de José Luis Cabezas es recordada cada año en Argentina como un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la justicia.
Acto en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas
El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), como hace 29 años, organizan e invitan a un “Camarazo” para recordar a José Luis Cabezas, a 29 años de su brutal asesinato y, en el mismo acto, continuar pidiendo justicia para Pablo Grillo.
La cita en Rosario es este domingo, a partir de las 10.30, en la plaza Pringles, donde se encuentra la placa que recuerda a Cabezas.
