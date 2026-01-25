29 años del crimen de José Luis Cabezas: un caso que dejó huella

La muerte de José Luis Cabezas es recordada cada año en Argentina como un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la justicia.

Acto en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), como hace 29 años, organizan e invitan a un “Camarazo” para recordar a José Luis Cabezas, a 29 años de su brutal asesinato y, en el mismo acto, continuar pidiendo justicia para Pablo Grillo.

La cita en Rosario es este domingo, a partir de las 10.30, en la plaza Pringles, donde se encuentra la placa que recuerda a Cabezas.

jose luis cabezas