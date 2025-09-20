A 100 días de su detención: Cristina Kirchner saludó desde el balcón de San José 1111 a la militancia

cfk saluda desde el balcón

Nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner contra el Presidente: ahora, por la posibilidad de un default

Tras cien días de arresto domiciliario, Cristina Kirchner le envió un nuevo mensaje al Presidente a través de sus redes sociales. Con el tradicional "Che Milei", en esta oportunidad, la exmandataria criticó la gestión económica del Gobierno y alertó sobre un posible default.

cristina y milei Cristina Kirchner y Javier Milei.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'”, expresó la expresidenta en su cuenta de X durante la mañana del sábado.

Cristina Kirchner apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo que una vez más repite las políticas que ya llevó adelante durante la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "'La banda del carry trade' del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".

¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… "economista experto en crecimiento con o sin dinero".



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… "vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

La dirigente también sindicó a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".

Por si esto fuera poco, cerró con una referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como presunta beneficiaria de coimas: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?", aludiendo a la canción que se volvió viral y fue entonada incluso por diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.