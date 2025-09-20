La militancia se concentra en San José 1111 a 100 días de la detención de Cristina Kirchner

Además, para el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre, y a nueve días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”.

“La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.

Desde el entorno del gobernador y de espacios como el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), no está claro si habrá una participación orgánica en la marcha. Algunas voces mencionan que cada dirigente decidirá de manera individual si asiste. Un dirigente de La Plata comentó: “Siempre vamos a bancar a Cristina, pero hay que ver qué es lo mejor para ella”. Desde el sector de intendentes cercanos a Kicillof se advierte que la presencia será voluntaria: “No creo que haya algo orgánico. El que quiera ir irá”.

Por su parte, este viernes Axel Kicillof encabezó en Ensenada una reunión política de Fuerza Patria junto a intendentes peronistas, candidatos a diputados nacionales y participantes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El encuentro tendría como objetivo analizar los resultados de los comicios, que Kicillof decidió desdoblar, y delinear estrategias para fortalecer la figura de Jorge Taiana de cara a la campaña. En relación con la fecha de los comicios, la intendenta de Quilmes valoró la opción de realizar elecciones unificadas en octubre como una vía posible para recuperar la centralidad del proyecto nacional frente al contexto económico de ajuste liderado por el gobierno de Javier Milei.

Un ministro de Kicillof declaró a Infobae que la decisión de desdoblar las elecciones fue correcta dado el resultado obtenido: “Estaba bien desdoblar, ganamos la elección. Ahora Milei está en crisis, hay que enfocarse en lo que viene y mantener la paz y tranquilidad”.