El posteo de Cristina Kirchner en plena movilización de sus seguidores: "Gracias por..."
A 100 días de su detención, la expresidenta fue sorprendida por los militantes que se acercaron a su casa y el agradecimiento lo hizo a través de redes sociales.
Durante la tarde de este sábado 20 de septiembre, un gran número de militantes y seguidores de Cristina Kirchner se acercaron a su domicilio, ubicado en San José 1111 (Constitución), en el marco de los 100 días de su detención, la cual señalan como "injusta".
Bajo el lema "Cristina libre" y "100 días de injusticia", la exmandataria recibió el amor y apoyo de cientos de personas que no dudaron en acercarse al lugar donde Cristina cumple prisión domiciliaria tras su condena por la causa Vialidad.
Por ello, aún cuando se encontraban congregados en el lugar, la expresidenta usó sus redes sociales para publicar postales del momento y mostrar gratitud: "Gracias por estar siempre", escribió, junto a un emoji de corazón.
La emoción de una jubilada que fue a ver a Cristina: "El último viaje que hice fue gracias a ella"
Entre el gran número de simpatizantes, se encontraba una jubilada, que se mostró muy emocionada por poder ver a Cristina de cerca, dado que la exmandataria salió al balcón dos veces a saludar a todos: "Lloré mucho, lloré mucho, anoche no pude dormir sabiendo que hoy venía", comenzó indicando.
Luego, en diálogo con Adrián Salonia para C5N, la mujer respondió a la consulta sobre qué venía a su mente al pensar en el gobierno de Cristina: "Recuerdo todo. El último viaje que pude hacerlo con mi jubilación... pagaba alquiler y todo, y me fui a ver al Aconcagua gracias a ella. Ahora me tiene que ayudar mi familia para comer".
Cabe señalar que el objetivo de la militancia fue repudiar la condena que se le dictó el pasado 10 de junio, cuando la actual presidenta del PJ comenzó a transitar los seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario