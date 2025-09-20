El posteo de Cristina Kirchner en plena movilización de sus seguidores: "Gracias por..."

La emoción de una jubilada que fue a ver a Cristina: "El último viaje que hice fue gracias a ella"

Entre el gran número de simpatizantes, se encontraba una jubilada, que se mostró muy emocionada por poder ver a Cristina de cerca, dado que la exmandataria salió al balcón dos veces a saludar a todos: "Lloré mucho, lloré mucho, anoche no pude dormir sabiendo que hoy venía", comenzó indicando.

Luego, en diálogo con Adrián Salonia para C5N, la mujer respondió a la consulta sobre qué venía a su mente al pensar en el gobierno de Cristina: "Recuerdo todo. El último viaje que pude hacerlo con mi jubilación... pagaba alquiler y todo, y me fui a ver al Aconcagua gracias a ella. Ahora me tiene que ayudar mi familia para comer".

jubilada sobre cfk

Cabe señalar que el objetivo de la militancia fue repudiar la condena que se le dictó el pasado 10 de junio, cuando la actual presidenta del PJ comenzó a transitar los seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

cristina balcón